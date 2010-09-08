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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۱۶

محدودیتهای تردد تریلرهای هوو در جاده‌های کشور اعلام شد

محدودیتهای تردد تریلرهای هوو در جاده‌های کشور اعلام شد

پلیس راه کشور اعلام کرد: با توجه به نقص فنی در سیستم ترمز و مهار تریلرهای هوو محدودیتهایی برای تردد این خودرو در جاده‌های کشور اعمال می شود.

به گزارش  خبرگزاری مهر،  پلیس راه کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به وقوع حوادث رانندگی و فراوانی آن در بعضی از معابر برون‌شهری کشور به واسطه نقص فنی در سیتسم ترمز و مهار تریلرهای هوو و فوت و جرح تعدادی از هموطنان و تراکم ترافیک در تعطیلات پایانی تابستان، برای پیشگیری از وقوع تصادفات و اخلال در نظم ترافیکی، محدودیت‌هایی برای این خودرو اعمال می‌شود.

بر اساس این گزارش تردد تریلرهای هوو از روز پنجشنبه 18 شهریور تا روز شنبه 3 مهر در محورهای بندرعباس - سیرجان،‌ رشت - قزوین، فیروزکوه، قم - تهران، خرم‌آباد - اندیمشک، اصفهان - تهران، چمن بید - جنگل گلستان ممنوع است. 

 تردد انواع تریلر از جمله تریلرهای هوو در محورهای هراز و کرج - چالوس کماکان ممنوع است.
 

کد مطلب 1148377

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