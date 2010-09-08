به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی آمده است: خبر موحش تصمیم یکی از کلیساهای آمریکا برای سوزاندن نسخه‌هایی از قرآن مجید عمق شرارت و خباثت و عداوت با ارزشهای عالی انسانی و مکتب انبیا و سوء تعلیم و تربیت کلیسای معاصر را به جهانیان اعلام می‌کند. قرآن مجید، یگانه کتابی است که از پیامبران ادیان ابراهیمی به بزرگی یاد می‌کند و همه را به ایمان و اعتقاد به آنان دعوت می‌نماید: قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَی إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَقَ وَیَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِیَ مُوسَی وَعِیسَی وَ مَا أُوتِیَ النَّبِیُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (بقره/136)



در ادامه این پیام تصریح شده است: قرآن کتابی است که بشریت را به سلم و صلح و مهر و رحمت می‌خواند و مردم دنیا را به شعار «بسم الله الرحمن الرحیم» به سوی رحمت می‌خواند؛ کتاب مقدسی که یگانه برهان حقانیت انبیاء سلف و دعوتهای آسمانی است.



در پیام آیت‌الله صافی گلپایگانی آمده است: اگرچه بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون نفر امروز این کتاب عظیم را کتاب دین و دستورالعمل فکر و عقیده و عبادت و اخلاق و تربیت و روابط مردم می‌دانند اما همه محققان و قرآن‌پژوهان از ملل مختلف تصدیق کرده‌اند که قرآن برای همه مقدس است و هر انسان بیدار و آگاه باید در برابر قداست و استحکام هدایتهای آن سر تعظیم فرود آورد و آن را کتاب و دستورالعمل همة اقوام و ملل قرار داد.



در این پیام تاکید شده است: تصمیم بر اهانت به چنین کتاب مقدسی اهانت به همة مقدسات و اهانت به همه انبیا مخصوصاً ابراهیم، موسی و عیسی است و همچنین توهین به مریم عذرا است که به عنوان بهترین و پاک‌ترین بانوی زمان خود او را معرفی نمود و به خطاب «ان الله اصطفیک و طهرک» مخاطب است.



در بخش پایانی این پیام آمده است: اینجانب همزبان با یک میلیارد و نیم مسلمان وسایر مردم متمدن حقیقی جهان این روح توحش بشری را محکوم می‌کنم و خطرات بزرگ آن را برای بشریت و روشن شدن آتش فتنه‌های بزرگ اعلام می‌دارم و به شخص پاپ و سایر رؤسای مسیحی هشدار می‌دهیم اگر چنین حادثه فجیع و غیرانسانی در آمریکا اتفاق افتد حکومت آمریکا و شخص رئیس جمهور اوباما را مسئول و مستحق محاکمه و بازخواست می‌دانیم و باید بدون فوت وقت این کشیش، دستگیر و کلیسای آن برای همیشه تعطیل گردد.