به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام آیتالله لطفالله صافی گلپایگانی آمده است: خبر موحش تصمیم یکی از کلیساهای آمریکا برای سوزاندن نسخههایی از قرآن مجید عمق شرارت و خباثت و عداوت با ارزشهای عالی انسانی و مکتب انبیا و سوء تعلیم و تربیت کلیسای معاصر را به جهانیان اعلام میکند. قرآن مجید، یگانه کتابی است که از پیامبران ادیان ابراهیمی به بزرگی یاد میکند و همه را به ایمان و اعتقاد به آنان دعوت مینماید: قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَی إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَقَ وَیَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِیَ مُوسَی وَعِیسَی وَ مَا أُوتِیَ النَّبِیُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (بقره/136)
در ادامه این پیام تصریح شده است: قرآن کتابی است که بشریت را به سلم و صلح و مهر و رحمت میخواند و مردم دنیا را به شعار «بسم الله الرحمن الرحیم» به سوی رحمت میخواند؛ کتاب مقدسی که یگانه برهان حقانیت انبیاء سلف و دعوتهای آسمانی است.
در پیام آیتالله صافی گلپایگانی آمده است: اگرچه بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون نفر امروز این کتاب عظیم را کتاب دین و دستورالعمل فکر و عقیده و عبادت و اخلاق و تربیت و روابط مردم میدانند اما همه محققان و قرآنپژوهان از ملل مختلف تصدیق کردهاند که قرآن برای همه مقدس است و هر انسان بیدار و آگاه باید در برابر قداست و استحکام هدایتهای آن سر تعظیم فرود آورد و آن را کتاب و دستورالعمل همة اقوام و ملل قرار داد.
در این پیام تاکید شده است: تصمیم بر اهانت به چنین کتاب مقدسی اهانت به همة مقدسات و اهانت به همه انبیا مخصوصاً ابراهیم، موسی و عیسی است و همچنین توهین به مریم عذرا است که به عنوان بهترین و پاکترین بانوی زمان خود او را معرفی نمود و به خطاب «ان الله اصطفیک و طهرک» مخاطب است.
در بخش پایانی این پیام آمده است: اینجانب همزبان با یک میلیارد و نیم مسلمان وسایر مردم متمدن حقیقی جهان این روح توحش بشری را محکوم میکنم و خطرات بزرگ آن را برای بشریت و روشن شدن آتش فتنههای بزرگ اعلام میدارم و به شخص پاپ و سایر رؤسای مسیحی هشدار میدهیم اگر چنین حادثه فجیع و غیرانسانی در آمریکا اتفاق افتد حکومت آمریکا و شخص رئیس جمهور اوباما را مسئول و مستحق محاکمه و بازخواست میدانیم و باید بدون فوت وقت این کشیش، دستگیر و کلیسای آن برای همیشه تعطیل گردد.
قم - خبرگزاری مهر: آیتالله صافی گلپایگانی به پاپ و حکومت آمریکا نسبت به عواقب تهدید یک کلیسای آمریکایی مبنی بر سوزاندن نسخههایی از قرآن کریم هشدار داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام آیتالله لطفالله صافی گلپایگانی آمده است: خبر موحش تصمیم یکی از کلیساهای آمریکا برای سوزاندن نسخههایی از قرآن مجید عمق شرارت و خباثت و عداوت با ارزشهای عالی انسانی و مکتب انبیا و سوء تعلیم و تربیت کلیسای معاصر را به جهانیان اعلام میکند. قرآن مجید، یگانه کتابی است که از پیامبران ادیان ابراهیمی به بزرگی یاد میکند و همه را به ایمان و اعتقاد به آنان دعوت مینماید: قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَی إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَقَ وَیَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِیَ مُوسَی وَعِیسَی وَ مَا أُوتِیَ النَّبِیُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (بقره/136)
نظر شما