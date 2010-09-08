محور فعلی خرم آباد - اندیمشک از محورهای حادثه خیز لرستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رضایی در جلسه هماهنگی در خصوص آغاز بهره برداری از پروژه آزاد راه خرم آباد - پل زال با اشاره به اهمیت احداث پروژه آزاد راه خرم آباد - پل زال در سخنانی اظهار داشت: این پروژه نقش مهمی در کاهش سوانح رانندگی، کاهش طول مسیر، کاهش میزان مصرف سوخت و کاهش طول مدت سفر دارد.

وی ادامه داد: محور قدیم خرم آباد- پلدختر- اندیمشک با توجه به وضعیت توپوگرافی منطقه، وجود پیچ و خم های فراوان و قوس های شدید افقی و عمودی، یکی از محورهایی است که وقوع حوادث رانندگی در این مسیر در مقایسه با سایر محورهای ارتباطی استان بیشتر بوده و همواره شاهد وقوع سوانح دلخراش در این محور بوده ایم.

مدیر کل راه و ترابری استان لرستان خاطرنشان کرد: با شروع بهره برداری از آزاد راه خرم آباد - پل زال و عبور و مرور ایمن و روان از این محور، مشکلات یاد شده به طور کلی حل خواهد شد.

رضایی به پیشرفت بیش از 95 درصدی پروژه آزاد راه خرم آباد - پل زال اشاره کرد و گفت: این پروژه به طول 104 کیلومتر، از بزرگترین طرحهای راهسازی کشور محسوب می شود که در حال حاضر با صرف اعتباری بالغ بر شش هزار و 500 میلیارد ریال در حال اجرا است و به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

در پایان این جلسه مقرر شد اکیپی متشکل از نمایندگان و کارشناسان اداره کل راه و ترابری، اداره کل حمل و نقل و پایانه ها، پلیس راه و شرکت آزاد راه خرم آباد - پل زال نسبت به بازدید از طول مسیر اقدام و به بررسی وضعیت ایمنی این محور پرداخته و در صورت وجود نواقص احتمالی در طول پروژه ، این موارد را مورد بررسی قرار داده و نواقص موجود توسط مجری طرح آزادراه رفع شود.

همچنین مقرر شد تعداد چهار دستگاه خودروی مناسب برای برقراری ایمنی در مسیر آزادراه توسط مجری پروژه در اختیار پلیس راه قرار گرفته و تعداد دو دستگاه خودرو نیز برای ایجاد امنیت در طول مسیر توسط مجری پروژه در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.

مقرر شد کار جانمایی پاسگاه های پلیس راه و باسکولهای مسیر با حضور نمایندگان و کارشناسان پلیس راه و اداره کل حمل و نقل و پایانه ها و مجری پروژه انجام شود.

همچنین مقرر شد با توجه بجا نمایی مجتمع های خدمات رفاهی و ارائه مجوز از طریق اداره کل حمل و نقل و پایانه ها، مقرر شد نسبت به احداث این مجتمع ها در طول مسیر تسریع به عمل آید.