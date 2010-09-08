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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۴۴

340 پایگاه کمیته امداد آماده جمع آوری فطریه در غرب استان تهران است

340 پایگاه کمیته امداد آماده جمع آوری فطریه در غرب استان تهران است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد غرب استان تهران گفت: 340 پایگاه کمیته امداد آماده جمع آوری فطریه مردم در روز عید سعید فطر است.

حسینعلی عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این پایگاه ها در مناطق مختلف شهری از جمله محل برگزاری نمازهای عید سعید فطر و مساجد استقرار خواهند یافت.

وی ادامه داد: از مجموع این پایگاه ها 290 پایگاه ثابت و بقیه سیار خواهند بود و شمار پایگاه های پیش بینی شده امسال در مقایسه با سال قبل حدود 20 درصد افزایش یافته است.

عروجی بیان کرد: بر اساس برخی فتوای مراجع تقلید میزان زکات فطره برای هر نفر که قوت غالب آنان گندم و برنج باشد به ترتیب 15و 50 هزار ریال است.

وی یادآور شد: درسال گذشته یک میلیارد و 600 میلیون ریال فطریه توسط کمیته امداد غرب استان تهران جمع آوری شد.
 

کد مطلب 1148400

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