تنها نیم درصد مردم مازندران در بازارهای بورس مشارکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نصیری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بزرگترین هدف طرح ارتقاء فرهنگ سهام داری، فرهنگ سازی در حوزه مدیریت منابع اقتصادی خانواده ها است.

وی خاطر نشان کرد: طرح ارتقاء فرهنگ سهام داری به صورت پایلوت در استان گلستان اجرا و اکنون در مازندران اجرایی می شود.

مجری طرح ملی ارتقا فرهنگ سهامداری مازندران با اشاره به اینکه در راستای طرح هدفمند کردن یارانه ها طرح های بزرگ اقتصادی در کشور در حال اجرایی شدن است، بیان کرد: در صورت عدم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها که جراحی اقتصادی بزرگی در کشور است تا سه سال آینده تمامی درآمدهای کشور صرف امورات جاری کشور می شود.

نصیری با بیان اینکه سال گذشته بورس ایران بیش از 58 درصد بازدهی سرمایه داشته است یادآور شد: این شاخص در چهار ماهه نخست امسال به بیش از 32 درصد رسیده است.

وی با اعلام این مهم که در کشورهای توسعه یافته به طور میانگین 70 درصد درآمدهای مردم در بورس و از طریق بورس انجام می شود افزود: متاسفانه این سرانه در ایران حدود سه درصد و در مازندران کمتر از نیم درصد است.

این مسئول طرح ملی ارتقا فرهنگ سهام داری در مازندران با اشاره به اینکه مردم باید مدیریت منابع اقتصادی خود را آموزش ببینند اظهار داشت: مردم از فرآیندهای اقتصادی جامعه اطلاعی ندارند.

نصیری خاطرنشان کرد: در ایران مدیریت هزینه بسیار بالا ولی مدیریت اجرا در سطح پایینی است که موید این مهم بوده که مردم به مسائل اقتصادی آگاهی ندارند و توانایی هزینه را ندارند.

وی اظهار داشت: فرهنگ سازی وظیفه عمده در طرح ملی ارتقاء فرهنگ سهام داری است و نهادی که متولی فرهنگ سازی در حوزه اقتصادی باشد در کشور نداریم.

وی با بیان اینکه مردم از آمارهای بورس مطلع اما درک کاملی بر درآمدهای اقتصادی ندارند اظهار داشت: برای دستیبابی به کشور توسعه یافته باید فرهنگ مردم را ارتقاء دهیم.

وی از راه اندازی 33 صندوق سرمایه گذاری مشاع در استان های کشور خبر داد و گفت: متاسفانه استان اقتصادی مازندران فاقد صندوق سرمایه گذاری مشاع در استان است.

نصیری از راه اندازی کارگروه طرح ملی ارتقاء فرهنگ سهام داری در استان خبر داد و افزود: بنا داریم با اجرای این طرح بیش از 10 هزار نفر از جوانان استان را در مدت 18 ماه تحت پوشش این طرح قرار دهیم.

وی اظهار داشت: در صورت مشارکت 10 هزار نفر از مردم مازندران امکان تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشاع در استان وجود خواهد داشت.

وی افزود: با تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشاع منابع مالی آن صرف سرمایه گذاری در قالب بورس و طرح های ملی و استانی ایجاد و سود حاصل پرداخت اقساط عاید مردم شود.

نصیری مبارزه با پدیده شوم شبکه های هرمی را از عمده دلایل تشکیل این طرح ملی عنوان کرد و افزود: افرادی که تحت پوشش طرح ملی ارتقاء سهام داری قرار گیرند از یک میلیون تومان یارانه آموزش، یک میلیون تومان وام کم بهره و دو تا پنج میلیون تومان اعتبار سرمایه گذاری بهره مند می شوند.

وی با اشاره به ثبت نام برای متقاضیان جهت شرکت در طرح تا 31 شهریور ماه تمدید شده است، اظهار داشت: این افراد برای ثبت نام به دفاتر شرکت های تعاونی سهام عدالت در شهرستان های استان مراجعه کنند.