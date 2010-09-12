زندگی 7 زن داستان شد

بهاره رهنما گرچه به عنوان یک بازیگر مشهور است ولی در حوزه ادبیات هم دستی بر آتش دارد و همین امسال کتاب "ماه هفت شب" مجموعه دست نوشته ها و یادداشت‌های هفت سال گذشته وبلاگش نیز در نمایشگاه کتاب عرضه شد. او که به تازگی فعالیت های ادبیش را بیشتر کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یک مجموعه داستان که راوی همه داستان هایش زنان هستند در نشر چشمه در دست ویرایش دارم.

وی ادامه داد: این کتاب شامل 7 داستان کوتاه عاشقانه است که نگاهی به حضور اجتماعی زن در جامعه امروز تهران دارد و از پنجره روابط عاطفی به زنان نگاه می کند. شخصیت های اصلی داستان ها زنهایی هستند که در عشق شکست خورده اند .

نویسنده "چهار چهارشنبه و یک کلاه گیس" با اشاره به اینکه برای نگارش این کتاب از برخوردهای خود با زنان شکست‌خورده بهره برده است بیان کرد: همیشه در برخورد با این افراد این پرسش در ذهنم ایجاد می شد که چرا انقدر کندن از عشق برای زن ایرانی سخت است و می دیدم که آنها برای غلبه بر این اتفاق به یک جریان دیگر همچون انزوا پناه می برند و شاید بتوان گفت دیگر زن معمولی نیستند.

رهنما افزود: یک رمان از چندی پیش در دست نگارش دارم که وقتی یکباره ایده داستان های کوتاه به ذهنم می رسد در نگارش آن تاخیر ایجاد می شود و سراغ داستان های کوتاه می روم. این رمان نامش "خاکستری با اندکی اغماض" است که 3 فصل آن کامل شده و 2 فصل نیمه کاره دارد.

وی با اشاره به اینکه حضورش در کارگاه رمان که چندی است در آن شرکت می کند برای نوشتن به او کمک زیادی می کند توضیح داد: شخصیت های رمان، مکان وقوع حوادث، آغاز و انجام داستان و ...همگی مشخص است و اگر مدتی روی آن متمرکز کار کنم تمام می شود و احتمالا آن را برای چاپ به نشر چشمه بسپرم.

این نویسنده در پایان با بیان اینکه امسال فعالیت های سینمایی اش را کم کرده است تا بیشتر به نوشتن بپردازد در پاسخ به این پرسش که آیا قصد نگارش سفرنامه حج خود را دارد یا خیر گفت: نوشتن سفرنامه چنین سفر عظیمی واقعا در دانش من نیست. سفر بسیار عجیبی است و بهترین کتاب را دکتر شریعتی درباره آن نوشته است.

یادآوری می شود درآمد فروش کتاب "ماه هفت شب" بهاره رهنما در چاپ نخست به بچه های سرطانی محک تعلق گرفته است.