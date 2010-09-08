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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۲۳

سهام 16 شرکت پتروشیمی مزایده‌ای واگذار می‌شود

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به واگذاری سهام سه شرکت پتروشیمی به بخش خصوصی در سال گذشته از خصوصی سازی 16 واحد پتروشیمیایی جدید در قالب مزایده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سال گذشته 5 شرکت پتروشیمی در قالب  سه هزار و 834 میلیون سهم و به ارزش تقریبی 9 هزار و 601 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شده است.
 
با واگذاری این میزان سهام شرکتهای پتروشیمی در سال گذشته در مجموع سهم صنعت پتروشیمی نسبت به سایر شرکتها و صنایع واگذار شده 4.9 درصد بوده است.
 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین امسال برنامه دارد شرکت‌های دیگری از زیرمجموعه‌ خود شامل 70 درصد از سهام پتروشیمی‌ بیستون و ارومیه، 75 درصد پتروشیمی تندگویان و 33 درصد پتروشیمی هگمتانه را در قالب مزایده به بخش خصوصی واگذار کند.
 
افزون‌بر این، واگذاری 70 درصد سهام پتروشیمی تبریز و 89.5 درصد سهام پتروشیمی شیراز نیز که  متعلق به دولت است امسال از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
 
شرکتهای راه‌آوران فنون پتروشیمی، کالای پتروشیمی، پژوهش و فناوری، بازرگانی و پتروشیمی بین‌الملل (100 درصد سهام)، شرکت گسترش صنایع پایین ‌دستی (47 درصد سهام) و توسعه صنایع پایین‌دستی (35 درصد) نیز در فهرست واگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی هستند و واگذاری آنها قرار است در قالب مزایده انجام شود.
 
پتروشیمی‌های بوشهر، اروند، ایلام، اوره و آمونیاک غدیر، باختر، دماوند، زاگرس، مرجان، کاویان، شیراز، ممسنی، کازرون، ‌لردگان، زنجان، همدان و گلستان از دیگر طرحهای قابل واگذاری زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی هستند که مطابق پیش‌بینی‌ سهام آنها در قالب مزایده واگذار خواهد شد.
کد مطلب 1148413

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