به گزارش خبرگزاری مهر، سال گذشته 5 شرکت پتروشیمی در قالب سه هزار و 834 میلیون سهم و به ارزش تقریبی 9 هزار و 601 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شده است.

با واگذاری این میزان سهام شرکتهای پتروشیمی در سال گذشته در مجموع سهم صنعت پتروشیمی نسبت به سایر شرکتها و صنایع واگذار شده 4.9 درصد بوده است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین امسال برنامه دارد شرکت‌های دیگری از زیرمجموعه‌ خود شامل 70 درصد از سهام پتروشیمی‌ بیستون و ارومیه، 75 درصد پتروشیمی تندگویان و 33 درصد پتروشیمی هگمتانه را در قالب مزایده به بخش خصوصی واگذار کند.

افزون‌بر این، واگذاری 70 درصد سهام پتروشیمی تبریز و 89.5 درصد سهام پتروشیمی شیراز نیز که متعلق به دولت است امسال از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

شرکتهای راه‌آوران فنون پتروشیمی، کالای پتروشیمی، پژوهش و فناوری، بازرگانی و پتروشیمی بین‌الملل (100 درصد سهام)، شرکت گسترش صنایع پایین ‌دستی (47 درصد سهام) و توسعه صنایع پایین‌دستی (35 درصد) نیز در فهرست واگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی هستند و واگذاری آنها قرار است در قالب مزایده انجام شود.

پتروشیمی‌های بوشهر، اروند، ایلام، اوره و آمونیاک غدیر، باختر، دماوند، زاگرس، مرجان، کاویان، شیراز، ممسنی، کازرون، ‌لردگان، زنجان، همدان و گلستان از دیگر طرحهای قابل واگذاری زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی هستند که مطابق پیش‌بینی‌ سهام آنها در قالب مزایده واگذار خواهد شد.