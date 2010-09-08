مقامات تشکیلات خودگردان مزدوران اسرائیل هستند/ مقاومت تسلیم نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، "فوزی برهوم" تاکید کرد : مقامات خودگردان در جهت امنیت رژیم صهیونیستی و نابودی مقاومت و حذف آرمان فلسطین تلاش می کنند.



وی خاطر نشان کرد : اقدام مقامات تشکیلات خودگردان در بازداشت عاملان عملیات الخلیل و رام الله مزدوری آشکار برای اسرائیل به شمار می آید.

برهوم تصریح کرد : ادامه حملات علیه مبارزان حماس عبور از همه خطوط قرمز و همراهی آشکار با رژیم صهیونیستی به شمار می آید و باید متوقف شود.

وی ضمن هشدار درباره تحویل مبارزان بازداشت شده به رژیم صهیونیستی، دستگاههای امنیتی تشکیلات خودگردان را مسئول حفظ جان همه مبارزان بازداشت شده دانست .

برهوم از همه گروههای فلسطینی و مردم غیور فلسطین خواست که مانع ادامه اقدامات خیانتکارانه و مزدوری مقامات تشکیلات خودگردان برای رژیم اشغالگر قدس شوند.

سخنگوی حماس تاکید کرد : جنبش مقاومت اسلامی در نبرد علیه رژیم صهیونیستی و غاصبان مصمم است و این اقدام جنایتکارانه تشکیلات خودگردان تاثیری بر مقاومت ندارد و تنها حماس را در ادامه حملات علیه رژیم صهیونیستی قوی تر می کند.

شایان ذکر است که حماس مسئولیت دو عملیات تلافی جویانه علیه صهیونیستها در الخلیل و رام الله را برعهده گرفته بود؛ به دنبال این دو عملیات، نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان بسیاری از نزدیکان و طرفداران حماس را بازداشت کردند.