شش هزار جلد قرآن کریم در مساجد اردبیل توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت ‌الاسلام عزیز صابر بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم محفل انس با قرآن در اردبیل اظهار داشت: این تعداد قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان و تعظیم شعایر قرآنی در مساجد این استان توزیع شده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد چهار هزار جلد یارانه ای و دو هزار جلد نیز به صورت اهدایی از اول ماه مبارک رمضان در بین اتحادیه ها، خانه های قرآنی، مراکز قرآنی، تشکلهای قرآنی و... توزیع شده است.

مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان افزود: با توزیع شش هزار جلد قرآن در مناطق روستایی و محروم، برنامه‌های قرآنی مساجد در ایام ماه مبارک رمضان افزایش یافته و رونق بیشتری به خود گرفته است.

وی با اشاره به حساسیت مناطق مرزی و ضرروت توسعه فعالیتهای قرآنی در این مناطق یاد آور شد: توسعه فعالیتهای قرآنی و برپایی مجالس انس با قرآن می‌تواند بسیاری از نابسامانیها و هجمه‌های پیچیده دشمن را در جامعه برطرف کند.

صابر همچنین با اشاره به توزیع دو هزار نسخه بروشور ویژه ماه مبارک رمضان در اردبیل ابراز داشت: این بروشورها به مناسبت ماه مبارک رمضان تدوین و چاپ شده و در میان نمازگزاران اردبیل توزیع شده است.

وی متذکر شد: در این بروشور موضوع توبه در نهج البلاغه، توبه در بعد تربیتی و اعتقادی، توبه و منفعت، توبه در ابعاد دیگر، توبه و محدویت زمانی، توبه و عوامل کمک کننده و مناجات التائبین تدوین شده بود.

مراسم محفل انس با قرآن کریم در اردبیل و شهرستانهای تابعه با حضور حافظان برجسته کشوری و بین‌المللی آغاز شده و در روزهای آینده در مساجد ‌جامع شهرستان کوثر، نیر و نمین برگزار خواهد شد.