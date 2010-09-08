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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۲۱:۱۰

پرونده کنکور 89 بسته شد /

نتایج کنکور اعلام شد / 518 هزار کنکوری دانشجو شدند

نتایج کنکور اعلام شد / 518 هزار کنکوری دانشجو شدند

نتایج نهایی کنکور سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دقایقی پیش بر روی پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد و بر اساس آن بیش از 500 هزار داوطلب این آزمون پذیرش شدند که باید در زمان تعیین شده نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان با ورود به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org و وارد کردن کد رهگیری می توانند به نتیجه خود دسترسی پیدا کنند.

در کنکور امسال 518 هزار نفر پذیرش می شوند و پذیرفته شدگان از 22 تا 25 شهریورماه برای ثبت نام در دانشگاه یا مرکز آموزش عالی پذیرفته شده فرصت دارند.

کارنامه نهایی آزمون سراسری نیمه دوم مهر ماه 1389 منتشر می شود.

کنکور سراسری سال 1389 با رقابت تعداد یک میلیون و 286 هزار و 813 شرکت کننده برگزار شد.

سازمان سنجش اعلام کرده است: این سازمان در راستای خدمت‌رسانی بیشتر و سهولت در پاسخ‌دهی به داوطلبان با راه‌اندازی سیستم پاسخگویی الکترونیکی به نشانی مذکور، پاسخگوی هرگونه سئوالات داوطلبان در زمینه آزمون بوده و از پاسخگویی به مراجعه حضوری داوطلبان معذور است.

کد مطلب 1148422

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