نتایج کنکور اعلام شد / 518 هزار کنکوری دانشجو شدند

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان با ورود به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org و وارد کردن کد رهگیری می توانند به نتیجه خود دسترسی پیدا کنند.

در کنکور امسال 518 هزار نفر پذیرش می شوند و پذیرفته شدگان از 22 تا 25 شهریورماه برای ثبت نام در دانشگاه یا مرکز آموزش عالی پذیرفته شده فرصت دارند.

کارنامه نهایی آزمون سراسری نیمه دوم مهر ماه 1389 منتشر می شود.

کنکور سراسری سال 1389 با رقابت تعداد یک میلیون و 286 هزار و 813 شرکت کننده برگزار شد.

سازمان سنجش اعلام کرده است: این سازمان در راستای خدمت‌رسانی بیشتر و سهولت در پاسخ‌دهی به داوطلبان با راه‌اندازی سیستم پاسخگویی الکترونیکی به نشانی مذکور، پاسخگوی هرگونه سئوالات داوطلبان در زمینه آزمون بوده و از پاسخگویی به مراجعه حضوری داوطلبان معذور است.