بازخوانی حماسه دفاع مقدس با تمام توان انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سردار عبدالرضا آزادی بعد از ظهر چهارشنبه در ستاد بزرگداشت سی‌امین سالگرد هفته دفاع مقدس در همدان با بیان اینکه بنا بر ابلاغ تصمیم ستاد برگزاری هفته دفاع مقدس، این هفته به دو هفته از تاریخ 26 شهریور تا نهم مهرماه افزایش پیدا کرده است، افزود: برگزاری محافل قرآنی، دیدار نماینده ولی فقیه در استان، دیدار با ائمه جماعات شهرستان‌ها و برگزاری مراسم شب خاطره، برپایی نمایشگاه و بازخوانی عملیات والفجر 5 در پارک ملت همدان از برنامه های هفته دفاع مقدس است.

وی ادامه داد: معرفی سیره فرماندهان و شهدای شاخص استان در مراکز آموزشی و اعزام تیم‌های بسیج جامعه پزشکی به مناطق محروم و برگزاری مراسم اختتامیه دوره جهادی را از دیگر برنامه های این هفته ذکر و خاطر نشان کرد: برنامه ویژه ای نیز با محوریت بسیج طلاب و با رویکرد عملیات والفجر 5 در این هفته انجام می‌شود.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان رژه یگانهای مسلح، سرکشی نمادین فرماندهان از یگانها و اجرای نمایش خیابانی در سه نقطه شهر همدان را مورد اشاره قرار داد و گفت: نخستین یادواره شهدای روحانی با رویکرد تبیین نقش روحانیت در دفاع مقدس در اسدآباد برگزار می‌شود.

استاندار همدان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه رژه هفته دفاع مقدس نمایشگر اوج اقتدار و توانایی است و باید از حیث بستر عمومی جمعیت باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: رژه نیروهای مسلح دروازه ورود به هفته دفاع مقدس است که از این نظر برای ما بسیار ارزشمند و در خور توجه است.

کرم رضا پیریایی تأکید کرد: در ارتباط با محتوایی بودن برنامه‌های تدوین شده هفته دفاع مقدس، مرکزیت انسجام و قوت برنامه‌ها باید حفظ شود که در این راستا همه دستگاه‌های متولی و مسئول باید با یکدیگر همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.