جانشین حسنی مبارک مشخص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "هلال امین "گفت : هنوز مشخص نیست که "حسنی مبارک "خود را برای ریاست جمهوری نامزد نکند از سویی توافقی درباره جانشین وی نیز به دست نیامده است.

وی ضمن انتقاد از جنجالهایی که درباره جانشینی "جمال مبارک" به راه افتاده، افزود : برخی رسانه ها و احزاب به منظور تحمیل خواسته های خود بر حزب حاکم به این موضوع دامن می زنند.

هلال تاکید کرد : حسنی مبارک تا این لحظه همچنان نامزد حزب حاکم است و چنانکه قصد حضور نداشته باشد؛ افراد زیادی برای تصدی این پست در حزب وجود دارد.

وی در توصیف نامزدهای احتمالی حزب حاکم تصریح کرد : نامزدها از دولتمردان و اشخاص شناخته شده نزد افکارعمومی انتخاب می شوند.

دبیر رسانه ای حزب حاکم از هرگونه اظهار نظر درباره اینکه جمال مبارک یکی از افراد مذکور باشد، خودداری کرد.

وی ضمن اعلام آمادگی این حزب برای مشارکت در انتخابات مجلس خلق مصر گفت : حزب سعی دارد اکثر کرسی های پارلمان را به دست آورد امیدواریم مخالفان قوی در پارلمان وجود داشته باشد.

هلال ضمن اینکه شانس اندک برای گروه مخالف اخوان المسلمین در انتخابات مجلس خلق مصر قائل شد، اظهار داشت : عملکرد اخوان در سطح مطلوب نبوده است و مردم به کسانی که عملکرد خوبی داشته باشند رای می دهند.

وی در ادامه احتمال تحریم انتخابات و آشوب مدنی را کم اهمیت دانست و از حضور همه در این انتخابات سخن گفت.

شایان ذکراست که انتخابات پارلمانی مصر در پایان سال جاری میلادی و انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده برگزار می شود و مخالفان از محدودیتهای گسترده ای که حزب حاکم به رهبری حسنی مبارک برای آنها ایجاد کرده ناراضی هستند.