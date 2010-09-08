آمار زندانیان جرائم غیرعمد تصادف در زندانهای خراسان جنوبی صفر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود امینی عصر چهارشنبه در مراسم آزادسازی زندانیان در خصوص برگزاری جشن‌های گلریزان در سطح استان اظهار داشت‌: جشن امسال بی ‌نظیر بود و بانک تجارت به عنوان اسپانسر مبلغ هفت میلیارد و 500 میلیون ریال تعهد کرد که تا این لحظه مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال به صورت نقد و بلاعوض به ستاد دیه پرداخت شده و ما هم به حساب شکات واریز کردیم.

وی افزود: تا‌کنون 14 نفر از مددجویان (لیست 37 نفره) توسط بانک تجارت استان آزاد شده و تا پایان ماه مبارک رمضان این کمک‌ها در راستای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد ادامه می‌ یابد.

مدیر‌کل زندان‌های خراسان جنوبی گفت: امروز شاهد آزادی 21 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد از کودک 12 ساله تا پیرمرد 80 ساله که در زندان فردوس تحمل کیفر می ‌کردند، هستیم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه بیرجند نیز در این مراسم گفت: امروز توفیق داریم که آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیر‌عمد را در حضور خیران و نیکوکاران جشن بگیریم.

حجت ‌الاسلام علی رضایی بیرجندی افزود: همه ما زندانی هستیم و باید آزاد شویم و ماه مبارک رمضان فرصت آزادی برای همه ماست.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان جنوبی نیز در این مراسم بیان داشت: زندان مرکزی بیرجند جزو بهترین زندانهای کشور از نظر بهداشت و رسیدگی به زندانیان است.

ابراهیم افشاری افزود: کارکنان زندان نیز از جمله انسانهای هستند که شغل آنها از مشاغل سخت و زیان آور است.