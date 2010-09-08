17 ملی پوش برای مسابقات کاراته آذربایجان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی صفرخانی عصر چهارشنبه در حاشیه اردوی تیم ملی کاراته سبک گوجوریو در گنبد کاووس افزود: از 50 ورزشکاری که از مناطق مختلف کشور در این اردو شرکت داشتند، 17 ورزشکار برای مسابقات آذربایجان انتخاب شدند.

وی اظهار داشت: از 17 ورزشکار انتخابی، شش بازیکن از استان گلستان برای شرکت در این مسابقات برگزیده شدند.

صفرخانی بیان داشت: همچنین یک مربی و یک داور نیز از گلستان برای شرکت در مسابقات کاراته آذربایجان اعزام می شود.

رئیس سبک گوجوریو کاراته گلستان بیان داشت: ورزشکاران گلستانی از شهرهای علی آباد، بندرگز، گنبد و مینودشت انتخاب شدند.

وی عنوان کرد: مسابقات بین المللی و کاپ آزاد آذربایجان از مسابقات مهم و مطرح است که کشورهای زیادی در آن شرکت خواهند کرد.