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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۹:۲۰

17 ملی پوش برای مسابقات کاراته آذربایجان انتخاب شدند

17 ملی پوش برای مسابقات کاراته آذربایجان انتخاب شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سبک گوجوریو کاراته گلستان گفت: 17 ملی پوش از سراسر کشور برای شرکت در مسابقات کاراته گوجوریو آذربایجان انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی صفرخانی عصر چهارشنبه در حاشیه اردوی تیم ملی کاراته سبک گوجوریو در گنبد کاووس افزود: از 50 ورزشکاری که از مناطق مختلف کشور در این اردو شرکت داشتند، 17 ورزشکار برای مسابقات آذربایجان انتخاب شدند.

وی اظهار داشت: از 17 ورزشکار انتخابی، شش بازیکن از استان گلستان برای شرکت در این مسابقات برگزیده شدند.
 
صفرخانی بیان داشت: همچنین یک مربی و یک داور نیز از گلستان برای شرکت در مسابقات کاراته آذربایجان اعزام می شود.
 
رئیس سبک گوجوریو کاراته گلستان بیان داشت: ورزشکاران گلستانی از شهرهای علی آباد، بندرگز، گنبد و مینودشت انتخاب شدند.
 
وی عنوان کرد: مسابقات بین المللی و کاپ آزاد آذربایجان از مسابقات مهم و مطرح است که کشورهای زیادی در آن شرکت خواهند کرد.
کد مطلب 1148436

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