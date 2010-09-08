به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی در حاشیه سومین دور از سفرهای استانی هیئت دولت به استان تهران و در شهرستان ری، در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرایی شدن پروژههای استانی در شهرستان ری گفت: در این سفر علاوه بر پیگیری مصوبات پیشین، مصوبات جدیدی نیز برای شهر قرآنی کشور داریم. همچنین در جلسه یکشنبه گذشته کارگروه فرهنگ و هنر هیئت دولت، شهرستان ری از سوی هیئت دولت بهعنوان شهر قرآنی کشور انتخاب شد.
وی با اشاره به اعتبارات پیشبینی شده برای مدرسهسازی در شهر تهران گفت: پیشبینی میشود خیرین مدرسهساز 200 میلیارد ریال به این امر اختصاص دهند که این موضوع نشان از حضور قدرتمند آنها در صحنه مدرسهسازی دارد.
وزیر آموزش و پرورش به تغییر و تحولات در حال انجام در وزارت آموزش و پرورش اشاره و تصریح کرد: تعدادی از ساختمانهای وزارتخانه تخلیه و در اختیار سازمان آموزش و پرورش شهر تهران قرار میگیرد تا به مدرسه تبدیل شود و با این اقدام، بخشی از مشکل مدارس استیجاری مرتفع میشود.
حاجیبابایی با تأکید بر تشکیل کلاسهای آموزش ضمن خدمت برای پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی تا دو هفته آینده افزود: این کلاسها در طول سال تحصیلی در روزهای پنجشنبه و جمعه تشکیل می شود تا پذیرفتهشدگان با آمادگی کامل در کلاسهای درس دانشآموزان حاضر شوند.
وزیر آموزش و پرورش:
کلاسهای ضمن خدمت معلمان جدید در پایان هر هفته تشکیل می شود
حمیدرضا حاجیبابایی گفت: کلاسهای آموزش ضمن خدمت پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی در طول سال تحصیلی در روزهای پنجشنبه و جمعه تشکیل می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی در حاشیه سومین دور از سفرهای استانی هیئت دولت به استان تهران و در شهرستان ری، در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرایی شدن پروژههای استانی در شهرستان ری گفت: در این سفر علاوه بر پیگیری مصوبات پیشین، مصوبات جدیدی نیز برای شهر قرآنی کشور داریم. همچنین در جلسه یکشنبه گذشته کارگروه فرهنگ و هنر هیئت دولت، شهرستان ری از سوی هیئت دولت بهعنوان شهر قرآنی کشور انتخاب شد.
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