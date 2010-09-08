اخبار کوتاه ورزشی از خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در دور حذفی مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان بیرجند شش دیدار انجام شد که تیم تالار سینا سه بر دو سیم و کابل شاهچراغ را مغلوب ساخت، شورای شهر بیرجند دو بر یک مدرسه فوتبال کاشی فرزاد را از پیش‌رو برداشت، مسلم‌ابن‌عقیل چهار بر یک بر آوای خراسان جنوبی غلبه کرد، تره‌ بار علی‌آبادی چهار بر یک تره‌بار جبدرانی را شکست داد و آیدا سرام شش بر سه از سد تیم هلال‌احمر گذشت.

همچنین دیدار تیم‌های شهید مسروری و پاناسونیک در ضربات پنالتی هشت بر هفت به نفع تیم شهید مسروری پایان یافت.‌

معرفی برترینهای پینگ‌ پنگ نونهالان و نوجوانان بیرجند

مسابقات قهرمانی پینگ ‌پنگ نونهالان و نوجوانان در بخش بانوان که در سالن شهپر شهرستان بیرجند با همکاری آموزش و پرورش از هفته گذشته آغاز شده بود با معرفی برترینها پایان یافت.

در این مسابقات که پیش از ظهر امروز پایان یافت، در رده سنی نونهالان افسانه حسن‌نژاد، فاطمه عرب‌زاده، ریحانه بنی‌خزاعی و زهرا بشارتیان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در رده سنی نوجوانان مژگان جعفری، فاطمه عادل، رضوانه رضوی و فاطمه کاردان به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

مسابقات قهرمانی پینگ ‌پنگ جوانان شهرستان بیرجند نیز با همکاری آموزش و پرورش در سالن شهید شهپر برگزار شد.

در پایان این مسابقات ملیحه جوان و زهراعزیزی مقام‌های اول و دوم را از آن خود کردند و حکیمه زراعتی و الهام حسنی به طور مشترک سوم شدند.‌

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ امید شهرستان بیرجند نیز که با حضور 10 پینگ‌ پنگ ‌باز به صورت دو حذفی در سالن شهید شهپر آغاز شده بود، پایان یافت.

در پایان این مسابقات نرجس سموئی، راضیه ثاراللهی، زهرا عزیزی و مهیا نظری به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

صعود تیم‌های شهدای گوکچین و نوغاب به دور دوم مسابقات فوتسال جام رمضان

در مسابقات فوتسال جام رمضان هیئت ورزش روستایی و عشایری شهرستان بیرجند که با حضور 16 تیم برگزار می‌شود دهیاری دهلکوه بر دهیاری بجد غلبه کرد.

با وجود پیروزی دهیاری دهلکوه بر دهیاری بجد، دهیاری دهلکوه با تفاضل گل کمتر حذف شد.