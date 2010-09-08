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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۲۵

آشتی مردم با سینماهای همدان دستاورد جشنواره فیلم است

آشتی مردم با سینماهای همدان دستاورد جشنواره فیلم است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان گفت: یکی از بزرگترین دستاوردهای جشنواره فیلم کودک و نوجوان آشتی مردم استان همدان با سینماهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر از همدان ، سعید کرمی افزود: با برگزاری این رخداد بزرگ هنری، کودکان و نوجوانان در کنار والدین خود برای تماشای فیلم به سالنهای سینما می روند و این امر موجب آشتی مردم با سینماها می شود.

وی یکی از مزایای برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان را رونق سینماهای استان و شهرستان ها برشمرد و افزود: با برگزاری سه دوره از جشنواره فیلم کودک در همدان و پیش رو بودن برگزاری دوره بیست و چهارم، سالنهای سینمایی استان همدان به بهترین امکانات و تجهیزات مجهز شده اند که باید از ظرفیت به وجود آمده در عرصه سینما به خوبی استفاده کرد.

مدیر اجرایی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان گفت: به برکت برگزاری جشنواره فیلم کودک در همدان در حال حاضر بیش از 30 سالن سینمایی مجهز و دارای امکانات مطلوب در استان همدان وجود دارد.

کد مطلب 1148442

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