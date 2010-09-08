استقلال اهواز در دیداری تدارکاتی متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال اهواز که برای برپایی اردوی آماده سازی به تهران آمده است، عصر امروز چهارشنبه در دیداری تدارکاتی در زمین پتروشیمی تهران به مصاف تیم دسته دومی پوشینه بافت البرز رفت و با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد.

تیم فوتبال پوشینه بافت البرز با خرید امتیاز داماش دورود این فصل به نمایندگی از استان البرز در لیگ دسته دوم باشگاه‌های کشور شرکت می کند. هدایت این تیم برعهده فرشاد فلاحت زاده، بازیکن پیشین تیم استقلال است.

اردوی تیم فوتبال استقلال اهواز در تهران به اتمام رسید و بازیکنان این تیم فردا به اهواز بازمی گردند تا مراحل آماده سازی خود را در این شهر دنبال کنند. آبی پوشان در آخرین روز از اردوی تهران بخشی از مطالبات خود را دریافت کردند تا با روحیه مضاعف مهیای ادامه تمرینات شوند.