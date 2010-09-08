به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران با بیان این مطلب افزود: جمعیت هلال احمر استان تهران در روز عید سعید فطر علاوه بر خدمات کمکهای اولیه و انتقال مصدومان احتمالی نماز عید فطر به اورژانس، با برپایی بیست و چهار پایگاه در در محل برگزاری نماز عید فطر در دانشگاه تهران آماده دریافت وجوهات نقدی و اقلام غیرنقدی نمازگزاران برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان پاکستان است.



در روز عید فطر امسال چهار‌صد و هشتاد امدادگر مرد و زن جمعیت هلال‌احمر استان تهران آماده ارائه خدمات کمکهای اولیه به نمازگزاران هستند.



