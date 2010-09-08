به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان تهران با بیان این مطلب افزود: جمعیت هلال احمر استان تهران در روز عید سعید فطر علاوه بر خدمات کمکهای اولیه و انتقال مصدومان احتمالی نماز عید فطر به اورژانس، با برپایی بیست و چهار پایگاه در در محل برگزاری نماز عید فطر در دانشگاه تهران آماده دریافت وجوهات نقدی و اقلام غیرنقدی نمازگزاران برای کمکرسانی به سیلزدگان پاکستان است.
در روز عید فطر امسال چهارصد و هشتاد امدادگر مرد و زن جمعیت هلالاحمر استان تهران آماده ارائه خدمات کمکهای اولیه به نمازگزاران هستند.
در روز عید فطر/
آمادگی هلال احمر برای دریافت کمکهای مردمی به سیلزدگان پاکستان
بیست و چهار پایگاه جمعآوری کمکهای مردمی جمعیت هلالاحمر استان تهران آماده دریافت وجوهات نقدی و اقلام غیر نقدی برای سیلزدگان پاکستان در محل برگزاری نماز عید سعید فطر در دانشگاه تهران هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان تهران با بیان این مطلب افزود: جمعیت هلال احمر استان تهران در روز عید سعید فطر علاوه بر خدمات کمکهای اولیه و انتقال مصدومان احتمالی نماز عید فطر به اورژانس، با برپایی بیست و چهار پایگاه در در محل برگزاری نماز عید فطر در دانشگاه تهران آماده دریافت وجوهات نقدی و اقلام غیرنقدی نمازگزاران برای کمکرسانی به سیلزدگان پاکستان است.
کد مطلب 1148444
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