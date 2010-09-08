15 مرکز آموزش عالی در حوزه علمی - کاربردی اردبیل فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، عبدالعزیز ابراهیم زاده بعد از ظهر چهارشنبه جلسه کارگروه راهبردی آمایش آموزش عالی استان اظهار داشت: از این تعداد شش مرکز دولتی، شش مرکز خصوصی و سه مرکز نیز عمومی اداره می شود.

وی با تاکبد بر ضرورت توسعه خدمات آموزشی و علمی در این مراکز افزود: ایجاد بسترهای کسب و کار مناسب برای افراد توانمند در واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی مهمترین هدف دانشگاه و مراکز آموزش عالی علمی - کاربردی است.

رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان با اشاره به راه اندازی مراکز آموزش واحدهای تولیدی و صنعتی در بخش صنعت استان نظیر کارخانه ذوب آهن اردبیل اضافه کرد: بر اساس نظرسنجیها، بیش از 95 درصد صاحبان صنایع استان از خدمات آموزشی این دانشگاه و مراکز آموزش عالی ابراز رضایت داشته اند.

وی با اشاره به راه اندازی بالغ بر 75 رشته در دانشگاه علمی – کاربردی استان تصریح کرد: این دانشگاه هم اکنون در بیش از 100 کد رشته محل، دانشجو پذیرش می کند و علاوه بر مرکز استان شعب آن در شهرستانهای پارس آباد و گرمی نیز راه اندازی شده است.

ابراهیم زاده همچنین با اشاره به زمان پذیرش دوره های پودمانی جدید در دانشگاه علمی- کاربردی ابراز داشت: ثبت نام دوره های کاردانی پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی این استان از روز یکشنبه 21 شهریورماه آغاز و تا روز شنبه 27 شهریور ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ثبت نام این دوره به دو روش اینترنتی و یا مراجعه به باجه های پستی انجام می شود، متذکر شد: پذیرش دوره های کاردانی علمی - کاربردی پودمانی در 31 کد رشته، 48 کد رشته محل، 13 مرکز آموزش علمی کاربردی در سه شهرستان استان با ظرفیت پذیرش سه هزار و 600 نفر صورت می پذیرد .

این مسئول یاد آور شد: پذیرش این دوره در سه گروه صنعت در 11 کد رشته، 22 کد رشته محل و ظرفیت پذیرش هزار و 650 نفر، گروه مدیریت و خدمات اجتماعی در 16 کد رشته و ظرفیت هزار و 650 نفر، گروه فرهنگ و هنر در چهار کد رشته و چهار کد رشته محل و ظرفیت پذیرش 300 نفر انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: پذیرش در دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی بر اساس معدل کل دیپلم و با توجه به اولویتهای بومی و غیر بومی، سهمیه شاغل، آزاد و ایثارگر انجام خواهد گرفت.