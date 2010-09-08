به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه احمد تقوی بازیکن فعلی تیم فوتبال صبای قم و بازیکن پیشین راه آهن عصر امروز چهارشنبه در گفتگو با مهر به انتقاد از پرداخت نشدن مطالباتش از باشگاه پیشینیش پرداخت، راه اهنی ها پاسخ وی را دادند.

باشگاه راه آهن اعلام کرد این بازیکن تنها 5 یا 6 میلیون تومان از راه آهن طلب دارد که پرونده این طلب هم در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در جریان است.

براساس اعلام مسئولان باشگاه راه آهن، به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، بازیکنان قدیم و جدید این تیم تاکنون مبلغی برای فصل قبل دریافت نکرده اند و محمدحسن انصاریفرد در تلاش است تا در رایزنی با مسئولان شرکت راه آهن این مشکل را هرچه سریعتر برطرف کند.