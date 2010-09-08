  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۵۱

پاسخ باشگاه راه آهن/

تقوی فقط پنج میلیون تومان از باشگاه راه‌آهن طلب دارد!

تقوی فقط پنج میلیون تومان از باشگاه راه‌آهن طلب دارد!

باشگاه راه آهن اعلام کرد بازیکن پیشین این تیم تنها پنج میلیون تومان از این باشگاه طلب دارد که پرونده مربوط به این طلب در کمیته استیناف است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه احمد تقوی بازیکن فعلی تیم فوتبال صبای قم و بازیکن پیشین راه آهن عصر امروز چهارشنبه در گفتگو با مهر به انتقاد از پرداخت نشدن مطالباتش از باشگاه پیشینیش پرداخت، راه اهنی ها پاسخ وی را دادند.

باشگاه راه آهن اعلام کرد این بازیکن تنها 5 یا 6 میلیون تومان از راه آهن طلب دارد که پرونده این طلب هم در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در جریان است.

براساس اعلام مسئولان باشگاه راه آهن، به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، بازیکنان قدیم و جدید این تیم تاکنون مبلغی برای فصل قبل دریافت نکرده اند و محمدحسن انصاریفرد در تلاش است تا در رایزنی با مسئولان شرکت راه آهن این مشکل را هرچه سریعتر برطرف کند.

کد مطلب 1148451

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها