خیرین چهار میلیارد ریال جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، جبار باقری عصر چهارشنبه در مراسم جشن گلریزان شهرستان میاندوآب با اشاره به اینکه از ابتدای ماه رمضان تا کنون مردم آذربایجان غربی بیش از دو میلیارد و 500 میلیون ریال برای آزادی زندانیان غیر عمد کمک مالی کردنده اند، افزود: پیش بینی می شود میزان کمکهای جمع آوری شده برای آزادی زندانیان غیرعمد در استان به چهار میلیارد ریال برسد.

وی بیان داشت: برای جمع آوری این کمکها در ده شهرستان جشن گلریزان برگزار شده و تا هفته آینده نیز در پنج شهرستان دیگر استان شاهد برگزاری جشن گلریزان و جمع آوری کمک های مردمی جهت آزاد سازی زندانیان غیر عمد و کمک به خانواده های آنها خواهیم بود.

جبیبی رئیس دادگستری میاندوآب تعداد زندانیان غیر عمد نیازمند در شهرستان را 72 نفر اعلام و عنوان کرد: از این تعداد 49 نفر با کمک مالی پنج میلیارد و 360 میلیون ریالی از سوی ستاد دیه و هفت میلیارد و 500 میلیون ریالی گذشت از حق شاکیان آزاد شده و 23 نفر منتظر کمک های مردمی برای آزادی هستند.

در این مراسم شرکت کنندگان مبلغ 250 میلیون ریال برای آزاد سازی زندانیان غیر عمد میاندواب کمک مالی کردند.