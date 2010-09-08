2400 یتیم آذربایجان غربی دارای حامی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جلال حسین زاده عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه خیرین ماهانه 240 میلیون ریال به ایتام تحت حمایت خود کمک می کنند، افزود: با پیوستن حامیان جدید به جمع حامیان قبلی دو هزار و 400 یتیم آذربایجان غربی دارای دو یا سه حامی شده اند.

وی با اشاره به اینکه در آذربایجان غربی 11 هزار یتیم وجود دارد، بیان کرد: 15 هزار و 400 نفر حمایت از این تعداد یتیم را بر عهده گرفته اند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی همچنین ازاطعام کلیه مددجویان کمیته امداد استان در ماه مبارک رمضان خبر داد و خاطر نشان کرد: خیرین به این منظور یک میلیارد و 640 میلیون ریال کمک رسانی کرده بودند که این کمکها به صورت غذای گرم و یا جیره خشک در اختیار مددجویان قرار گرفت.