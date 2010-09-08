به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه روز سه شنبه باشگاه راه آهن به همکاری اش با رسول کربکندی پایان داد، مهدی تارتار را به عنوان جایگزین وی انتخاب کرد اما به دلیل قراردادی که تارتار با باشگاه پرسپولیس داشت، محمدحسن انصاریفرد با حبیب کاشانی گفتگو نمود.

سرپرست باشگاه پرسپولیس نیز عصر امروز چهارشنبه در نامه ای رسمی، موافقت این باشگاه را با پیوستن مهدی تارتار به راه آهن اعلام کرد تا این مربی جوان از هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر هدایت زردپوشان شهرری را برعهده بگیرد.

مهدی تارتار که تا هفته هفتم به عنوان دستیار علی دایی هدایت سرخپوشان را برعهده داشت عصر امروز چهارشنبه به محل تمرینات پرسپولیس رفت و با علی دایی و بازیکنان این تیم خداحافظی کرد.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر روز شنبه هفته پیش رو در ورزشگاه آزادی تهران میزبان پاس همدان خواهد بود. راه آهن شهرری نیز در همین روز میزبان ملوان بندرانزلی خواهد بود.