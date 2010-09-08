تاثیرات مخرب مذاکرات سازش فراتر از حد انتظار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "نبیه بری" تاکید کرد : مذاکرات سازش جاری میان ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان و اسرائیلی ها مشکلات بسیاری را در اردوگاههای آوارگان فلسطینی در لبنان به وجود می آورد.

رئیس پارلمان لبنان پس از نشست با "میشل سلیمان" رئیس جمهوری این کشور خاطر نشان کرد : مذاکرات سازش بر اوضاع امنیتی جنوب لبنان تاثیر سویی دارد .

وی تاکید کرد : مذاکرات سازش فقط خطری برای آرمان فلسطین محسوب نمی شود، بلکه بر موضوع آوارگان، مسائل مربوط به آب و نفت در منطقه تاثیرگذار است.

بری اظهار داشت : همه این موضوعات، لبنان را در معرض خطر قرار می دهد و باید وحدت در کشور برقرار باشد مذاکرات سازش زمینه ساز ایجاد مناقشات زیادی میان کشورهای عربی است.

شایان ذکر است که لبنان تا کنون موضعی درباره مذاکرات سازش به علت اختلاف دیدگاهی که در داخل دولت این کشور وجود دارد اتخاذ نکرده است .