  1. استانها
  2. اردبیل
۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۹:۲۳

پنج مرکز جمع آوری شیر در اردبیل پلمب شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: از اول ماه رمضان تاکنون پنج مرکز جمع آوری شیر در سطح این استان با حکم مراجع قضایی پلمب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سبحانعلی علوی عصر چهارشنبه در جلسه کمیته طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی استان اظهار داشت: این مراکز در اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی شناسایی شده است.

وی تخلفات بهداشتی و عدم توجه به تذکرات مکرر دامپزشکی را از جمله دلایل تعطیلی این مراکز عنوان کرد و افزود: در صورت عدم توجه سایر مراکز به توصیه های بهداشتی، از ادامه فعالیت آنها نیز جلوگیری خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت مستمر اکیپهای کنترل و نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی در استان طی ماه رمضان افزود: هم اکنون طرح تشدید کنترل فرآورده های خام دامی با جدیت در استان اجرا می شود.

مدیر کل دامپزشکی استان اضافه کرد:  در حال حاضر بالغ بر 31  اکیپ ثابت و سیار وظیفه بازرسی و نظارت بر اماکن تهیه و توزیع فرآورده های خام دامی استان را بر عهده داشته و در راستای تحقق هر چه بیشتر وظایف قانونی خود تلاش می کنند.

وی همچنین با اشاره به افزایش مصرف شیر و فرآورده های لبنی در ایام رمضان افزود: بدلیل ماهیت فسادپذیری سریع این فرآورده های لبنی، فروشندگان و مراکز توزیع فرآورده های لبنی باید توجه ویژه و اقدامات مضاعفی را در فروش آن انجام دهند.

علوی با بیان اینکه مردم باید شیر و فرآورده های لبنی خود را به صورت پاستوریزه یا استریلیزه از فروشگاههای معتبر و یخچال دار تهیه کنند، از شهروندان خواست در هنگام خرید به پروانه های بهداشتی و بهره برداری صادره از دامپزشکی و تاریخ تولید و مصرف و انقضای آن دقت کنند.
 

کد مطلب 1148461

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها