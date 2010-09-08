پنج مرکز جمع آوری شیر در اردبیل پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سبحانعلی علوی عصر چهارشنبه در جلسه کمیته طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی استان اظهار داشت: این مراکز در اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی شناسایی شده است.

وی تخلفات بهداشتی و عدم توجه به تذکرات مکرر دامپزشکی را از جمله دلایل تعطیلی این مراکز عنوان کرد و افزود: در صورت عدم توجه سایر مراکز به توصیه های بهداشتی، از ادامه فعالیت آنها نیز جلوگیری خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت مستمر اکیپهای کنترل و نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی در استان طی ماه رمضان افزود: هم اکنون طرح تشدید کنترل فرآورده های خام دامی با جدیت در استان اجرا می شود.

مدیر کل دامپزشکی استان اضافه کرد: در حال حاضر بالغ بر 31 اکیپ ثابت و سیار وظیفه بازرسی و نظارت بر اماکن تهیه و توزیع فرآورده های خام دامی استان را بر عهده داشته و در راستای تحقق هر چه بیشتر وظایف قانونی خود تلاش می کنند.

وی همچنین با اشاره به افزایش مصرف شیر و فرآورده های لبنی در ایام رمضان افزود: بدلیل ماهیت فسادپذیری سریع این فرآورده های لبنی، فروشندگان و مراکز توزیع فرآورده های لبنی باید توجه ویژه و اقدامات مضاعفی را در فروش آن انجام دهند.

علوی با بیان اینکه مردم باید شیر و فرآورده های لبنی خود را به صورت پاستوریزه یا استریلیزه از فروشگاههای معتبر و یخچال دار تهیه کنند، از شهروندان خواست در هنگام خرید به پروانه های بهداشتی و بهره برداری صادره از دامپزشکی و تاریخ تولید و مصرف و انقضای آن دقت کنند.

