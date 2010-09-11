رحیم علی آبادی دارنده مدال نقره المپیک مونیخ در گفتگو با خبرنگار مهر در ارزیابی اش از عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی روسیه با بیان این مطلب افزود: تیم کشتی فرنگی ایران برای اولین بار در تاریخ در رقابتهای جهانی مسکو موفق شد توسط حمید سوریان و امیر علی اکبری ملی پوشان اوزان 55 و 96 کیلوگرم صاحب دو مدال طلا شود.

وی ادامه داد: سوریان با کسب پنجمین مدال طلای خود نشان داد در دنیای کشتی فرنگی یک نابغه است و امیدوارم با کسب مدال طلای المپیک لندن کلکسیون افتخارات خود را کامل کند ضمن اینکه امیرعلی اکبری نیز با توجه به پتانسیل بالای خود تیم ایران را صاحب اولین مدال طلا در سنگین وزن کشتی فرنگی جهان کرد و با کسب دو مدال تیم ایران یک رکورد تاریخی را به ثبت رساند.

وی تصریح کرد: نعمت پور یکی از شانسهای اصلی ما حتی برای کسب مدال طلا در رقابتهای جهانی بود که متاسفانه به دلیل قرعه نامناسب مقابل حریف رژیم اشغالگر قدس حاضر نشد.

علی آبادی تاکید کرد: عبدولی در وزن 66 کیلوگرم نخستین تجربه حضور خود در رقابتهای جهانی بزرگسالان را پشت سر می گذاشت و به نظر من به دلیل بی تجربگی نتوانست عملکرد مناسبی داشته باشد و این موضوع در مورد محمد قربانی در وزن 120 کیلوگرم نیز صادق بود ضمن اینکه این کشتی گیر با کمی وزن نیز مواجه بود.

علی آبادی اظهار داشت: امید نوروزی در وزن 60 کیلوگرم در دو دور کشتی به پیروزی رسید اما مهدی محمدی در وزن 74 کیلوگرم نتوانست امتیازی را کسب کند و این نشان داد ما در برخی اوزان نیاز به پشتوانه داریم تا از بهترین نیروهای خود در رقابتهای جهانی استفاده کنیم.

وی گفت: فدراسیون کشتی بهترین امکانات را برای کادر فنی تیم ملی فراهم کرد ولی معقتدم محمد بنا سرمربی تیم ملی نباید دایره کشتی گیران حاضر در اردوی تیم ملی را به یک عده خاص محدود کند تا بتواند بهترین مهره ها را به رقابتهای جهانی را ببرد به همین دلیل بهترین راه برگزاری مسابقات انتخابی با حضور تمامی کشتی‌گیران از سراسر کشور است و معتقدم باید حتما مسابقات انتخابی برگزار شود ولی در نهایت این کادر فنی است که می تواند نفر مورد نظر خود را انتخاب کند.

علی آبادی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با ایجاد تغییرات لازم تیم کشتی فرنگی ایران در بازیهایی آسیایی گوانگجو نتیجه خوبی را کسب کند و ما پس از گذشت 12 سال در این مسابقات صاحب مدال طلا در رشته کشتی فرنگی شویم.

تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در مسابقات جهانی روسیه که روزهای 15 تا 17 شهریور برگزار شد با دو مدال طلا و شش پله سقوط نسبت به دوره گذشته در جایگاه هشتم ایستاد.