نبود مصلی مهمترین کمبود فرهنگی دماوند است

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، حجت الاسلام محمد علاءدینی پیش از ظهر پنج نشبه در نشست شوراهای شهرستان دماوند طی سخنانی اظهار داشت: متاسفانه ظرفیتهای بالقوه شرق استان تهران و شهرستان دماوند تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است.

این مسئول با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب انتظارات مردم را از دولتی با گفتمان انقلابی بیشتر دانست و دولت نهم و دهم از اینچنین گفتمانی برخوردار است.

وی مردم شهرستان دماوند را قشری قدردان دانست و افزود: مردم نجیب شهرستان دماوند قدردان تلاش گذشتگان هستند اما انتظار آنها از دولت دهم به سبب ظرفیتهای موجود در این شهرستان پیرامون مباحث فرهنگی بیشتر است.

علاء الدینی با طرح این پرسش که آیا زیرساختهای فرهنگی امروز دماوند پاسخگوی هجوم جمعیت آینده به این منطقه خواهد بود، عنوان کرد: به دلیل اجرای طرحهای مسکن مهر و احداث مراکز دانشگاهی جدید جمعیتی قابل توجه به نواحی مختلف این شهرستان گسیل داده خواهد شد.

امام جمعه شهرستان دماوند ادامه داد: عدم توجه به مباحث فرهنگی و توسعه آن در فضای شهرستان دماوند با هجوم جمعیت اقشار مختلف با فرهنگهای گوناگون می تواند هزینه های هنگفتی را برای دولتهای بعدی ایجاد کند.

فرهنگ حلقه گمشده شهرستان دماوند

این مسئول، فرهنگ را حلقه گمشده شهرستان دماوند دانست و گفت: با توجه به رویکرد فرهنگی دور سوم سفرهای هیئت دولت می بایست شهرستان دماوند نیز از کانون توجهات به دور نمانده و این حلقه گشده فرهنگی جای خود را در زنجیر شهرستان دماوند پیدا کند.

وی با بیان اینکه فقدان مصلای نماز از کاستیهای شهرستان دماوند محسوب می شود، اظهار داشت: با تکمیل واحدهای مسکونی پروژه مسکن مهر اگر قرار باشد تا طرحی فرهنگی با حضور مردم برگزار شود مطمئنا کمبود مصلای فرهنگی در دماوند کاستی بارزی شمرده خواهد شد.

حجت الاسلام محمد علاءالدینی با اشاره به برخی فعالیتهای فرهنگی شهرستان دماوند یادآور شد: از جمله فعالیتهای فرهنگی شهرستان دماوند می توان به احیای فرهنگ شهادت، گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، احیای فرهنگ عفاف و حجاب، ایجاد فرهنگ تقدیر از بزرگان انقلاب، گسترش فرهنگ مشاوره، بالا بردن نشاط در بین جوانان، گسترش فرهنگ قرآن کریم و احیای فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.

امام جمعه دماوند این دیار را دومین شهرستان دارای آثار فرهنگی و مفاخر دانست و افزود: دماوند دومین شهرستان دارای آثار تاریخی و مفاخر استان تهران است که می بایست با اندیشیدن تمهیداتی فرهنگی و ایجاد زیرساختهای متعدد در این زمینه موجبات کاهش معضلات آن را فرآهم نمود.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.