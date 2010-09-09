یادوراه شهیده فرزانه فرهانیان در دماوند برگزار می شود

رئیس بنیاد شهید و ایثارگران شهرستان دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند پیرامون بانوان شهید این شهرستان اظهار داشت: در برنامه های امسال هفته دفاع مقدس کشور مراسم ویژه تقدیر از بانوی شهیده، فرزانه فرهانیان به عنوان اسطوره ایثارگری بانوان کشور در هشت سال دفاع مقدس اجرا خواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه شهرستان دماوند افتخار پرورش هشت بانوی شهید را در دامان خود داشته است، عنوان کرد: شهرستان دماوند دارای هشت شهیده است که می توان طی مراسمی از مقام ایشان و خانواده های آنها تجلیل بعمل آورد.

وی خواستار گرامیداشت یاد بانوان شهید در دماوند در مراسمی مجزا شد و افزود: مکانی مانند "حسینیه محله قاضی" دماوند با فراخوانی عمومی می تواند محل مناسبی جهت برگزاری مراسمی ویژه برای بانوان شهید شهرستان دماوند باشد.

مرادی با اشاره به مراسمات یادواره شهدای شهرستان دماوند در ایام هفته مقدس خاطرنشان کرد: در هفته دفاع مقدس در سه مراسم از شهدای گلگون کفن شهرستان دماوند تجلیل بعمل خواهد آمد.

رئیس بنیاد شهید و ایثارگران شهرستان دماوند ادامه داد: مراسم مذکور در روز نخست مهر ماه در مناطق مرکزی دماوند، هشتم مهر ماه در مراکز شمالی و 12 مهر ماه نیز در آبسرد برگزار خواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه می بایست فرهنگ دفاع مقدس را به نسلهای بعدی انتقال داد، گفت: یکی از راه های یادآوری دلاور مردیهای شهدا، جانبازان و رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس بازدید از موزه شهدا است که این موزه در شهرستان دماوند همواره آماده پذیرایی از جوانان این دیار می باشد.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.