کانونهای فرهنگی هنری مساجد در روستاهای لرستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید عارف علوی شامگاه چهارشنبه در حاشیه دیدار اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد با نماینده ولی فقیه در لرستان در جمع خبرنگاران به وضعیت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد لرستان اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر اعتبار اختصاص یافته برای کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان بالغ بر 450 میلیون تومان است.

وی بیان داشت: این در حالی است که اعتبار اختصاص یافته برای کانون های فرهنگی و هنری مساجد این استان در سال گذشته تنها 164 میلیون تومان بوده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با تاکید بر اینکه نگاه ما در سال جاری توجه جدی در زمینه ایجاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در روستاهای لرستان است، بیان داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر در مساجد روستاهایی استان کانون فرهنگی و هنری وجود ندارد سعی ما بر این است که در سال جاری توجه ویژه تری در این زمینه داشته باشیم.

علوی با اشاره به پیشنهاد طرحی در زمینه ایجاد کانون های فرهنگی و هنری در مساجد روستاههای لرستان یادآور شد: در قالب این طرح به صورت آزمایشی امسال در 10 روستای لرستان از کانکس استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر درهای تعدادی از مساجد لرستان قفل است، خاطر نشان کرد: در این صورت ارشاد نمی تواند برای انجام کار های فرهنگی و هنری در این زمینه ورود پیدا کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به اینکه با این اوصاف حضور جوانان در مساجد کم رنگ خواهد شد، عنوان کرد: با استمرار این وضعیت ما نمی توانیم از ظرفیت همه مساجد در راستای اجرای کار های فرهنگی وهنری استفاده کنیم.