کریم صفایی رئیس فدراسیون تیراندازی باکمان ایران با تائید این خبر به خبرنگار مهر، گفت: بالاخره بعد از گذشت سه سال از پیشنهاد ایران در خصوص برگزاری مسابقات باشگاهی تیروکمان در آسیا، اعضاء هیئت رئیسه کنفدراسیون تیروکمان آسیا در آخرین نشست خود در کشور چین با اجرای این طرح موافقت کرد.

وی افزود: چون ایران خود پیشنهاد دهنده برگزاری این مسابقات بود میزبانی اولین دوره این رقابت‌ها را متقبل شد که هیئت رئیسه آسیا با میزبانی کشورمان موافقت کرد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون تیروکمان آسیا خاطرنشان کرد: بعد از قبول این میزبانی مسئولین ورزش جزیره کیش آمادگی خود را برای میزبانی این مسابقات اعلام کردند و قرار شد اولین دوره مسابقات جام باشگاه‌های تیروکمان آسیا مهرماه سال جاری در جزیره کیش برگزار شود.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌کنم از این مسابقات استقبال خوبی شود و تیم‌های خوبی در آن حاضر شوند. ایران هم در این مسابقات دو تیم باشگاهی را در بخش زنان ومردان شرکت خواهد داد.

آخرین نشست هیئت رئیسه کنفدراسیون تیراندازی باکمان آسیا بعد از برگزاری چهارمین مرحله جام جهانی در شانگهای چین برگزار شد.