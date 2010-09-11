"کتابخانه پاسکال" نماینده سینمای مجارستان در اسکار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا هایدو چهار سال پیش با فیلم "نخلهای سفید" در بخش دو هفته کارگردانهای جشنواره کن حضور یافت و خوش درخشید. هایدو در فیلم "کتابخانه پاسکال" نیمه تاریک موضوع مهاجرت از شرق به غرب اروپا را به تصویر می‌کشد.



"کتابخانه پاسکال" در جریان هفته فیلم مجارستان که چندی پیش برگزار شد به عنوان بهترین فیلم سال 2010 سینمای مجارستان برگزیده شد. دو جایزه فیلم برگزیده منتقدین خارجی و بهترین فیلمبرداری هفته فیلم مجارستان که مهمترین جشنواره داخلی سینمای این کشور به شمار می‌رود نیز به همین فیلم اهدا شد.



"کتابخانه پاسکال" نخستین بار سال گذشته در جریان جشنواره برلین به نمایش درآمد و پس از آن جشنواره‌های گوناگون جهانی از جمله جشنواره لس آنجلس، ‌ملبورن و سارایه وو به این فیلم توجه کرده و آن را روی پرده بردند.



فیلم "کتابخانه پاسکال" با سرمایه گذاری مشترک مجارستان و آلمان تولید شده است.

