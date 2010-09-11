  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۳۴

توسعه فناوری جدیدی برای اندازه گیری از راه دور گازهای آلاینده

توسعه فناوری جدیدی برای اندازه گیری از راه دور گازهای آلاینده

گروهی از پژوهشگران اسپانیایی فناوری جدیدی را توسعه داده اند که می تواند به صورت از راه دور میزان تولید آلودگی ناشی از ترافیک سنگین خودروها را اندازه گیری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمام گازها دارای باندهای جذب در طیف مادون قرمز هستند و بنابراین می توانند به صورت شبیه سازی شده اندازه گیری شوند. با استفاده از این اندازه گیریها می توان تاثیرات این گازها بر روی محیط زیست را ارزیابی کرد.

در این راستا، دانشمندان دانشگاه کارلوس سوم در مادرید دستگاه مادون قرمزی را ساخته اند که قادر است به صورت از راه دور انتشار گازهای آلاینده وسایط نقلیه را اندازه گیری کند.

این دستگاه برپایه تکنیک Open-Path FTIR قرار دارد. این تکنیک خواص ویژه گازها را مورد بررسی قرار می دهد.

در حقیقت گازها تنها در طول موجهای مشخصی تشعشات را جذب می کنند که این طول موجها برای هر یک از گازها مشخص است.

این خطوط جذب یا باندها در طیف مادون قرمز قرار دارند و به همین دلیل این بخش از طیف الکترومغناطیس می تواند برای ردیابی نوع گازها از راه دور مفید باشد.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "با این تکنیک، تمام گازهایی که دارای باندهای جذب در طیف مادون قرمز هستند می توانند به صورت شبیه سازی شده اندازه گیری شوند. گازهایی چون منوکسیدکربن، اکسید نیتروژن، ازون، متان، هیدروکربورها، دی اکسید گوگرد و اسید کلروریدریک از جمله گازهای آلاینده ای هستند که می توان سطح انتشار آنها را در ترافیکهای سنگین اندازه گیری کرد."

به گفته این محققان، این تکنیک مزایای فنی بسیاری دارد و این امکان را فراهم می کند که بدون نیاز به جمع آوری نمونه های گازهای آلاینده تمرکز متوسط این گازها را اندازه گیری کرد.

براساس گزارش سافت پدیا، علاوه بر گازهای ناشی از تردد وسایط نقلیه، این سیستم می تواند طیف وسیعی از گازها را از راه دور و در موقعیتها و بافتهای مختلفی چون انتشار گاز در اثر آتش سوزی جنگلها، گازهای گلخانه ای و یا گازهای ناشی از فورانهای آتشفشانی اندازه گیری کند.

کد مطلب 1148614

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها