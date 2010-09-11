ترسیم هراس دوران فرانکو در "قطعه غمناک ترومپت"

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا "قطعه غمناک ترومپت" که چهارشنبه در بخش مسابقه جشنواره ونیز به نمایش درآمد ملودرامی خشن با ترکیبی از خیال و واقعیت تاریخی است که مثلثی عشقی و خونبار را به تصویر می‌کشد.



داستان فیلم در سال 1973 می‌گذرد. خاویر پسر یک دلقک سیرک که توسط طرفداران ژنرال فرانکو به قتل رسیده اینک به حرفه پدر مشغول شده و نام خود را دلقک غمگین گذاشته است. او و سرخیو دلقک دیگر این سیرک دل به ناتالیای بند باز باخته‌اند. این دو دلقک برای رسیدن به ناتالیا بازی مرگباری را با یکدیگر آغاز می‌کنند.



دلا ایگلسیا در نشست مطبوعاتی که پس از نمایش فیلم برگزار شد "قطعه غمناک ترومپت" را شخصی‌ترین و پرخطر‌ترین تجربه خود در سینما دانست. او گفت: تمام قلب و روحم را برای ساخت این فیلم به کار گرفته‌ام. به عقیده من اولین و مهمترین عنصر یک داستان عاشقانه، جنون است. وی افزود: در این فیلم آمیزه‌ای از وحشت و احساس را به کار گرفته‌ام. دو حالت که آنها را بسیار دوست دارم.



دلا ایگلسیا در ادامه فیلم خود را با فیلم نوآرهای کلایک مقایسه کرد و طنز سیاه را رویکرد اصلی این فیلم دانست. او ادامه داد: از دوران جنگ داخلی و حکومت دیکتاتوری ژنرال فرانکو رنجهای بسیار کشیده‌ایم که بر زندگی امروز ما تاثیر گذار بوده‌اند.



شصت و هفتمین دوره جشنواره ونیز شنبه آینده به پایان می‌رسد.

