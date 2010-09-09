سخنان خصمانه کلینتون درباره ایران/ اذعان به دخالت در امور ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، "هیلاری کلینتون" که شب گذشته در شورای روابط خارجی آمریکا سخن می گفت در پاسخ به پرسشی درباره حمایت آمریکا از مخالفان در ایران ادعا کرد: دولت آمریکا می خواهد به مردم ایران کمک کند، اما نمی خواهد مانند مانعی بر سر راه آنها قرار گیرد.

به گفته کلینتون، حمایت آمریکا از آنچه جنبش اعتراضی ایران خواند می تواند به آن آسیب برساند.

وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی خود در جمع متخصصان سیاست خارجی این کشور، با اشاره به تحریم های بین المللی و همچنین تحریم های یکجانبه اتحادیه اروپا، آمریکا و بعضی دیگر از کشورها علیه ایران، گفت که حکومت ایران کم کم تأثیر اعمال این تحریم ها را حس می کند.

کلینتون افزود: "تحریم و فشار به خودی خود نتیجه بخش نیست، بلکه اهرم هایی را برای رسیدن به راه حل از طریق گفتگو فراهم می کند. راه حلی که ما و همپیمانانمان برای رسیدن به آن مصمم هستیم."

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه مواضع خصمانه خود گفت که حکومت ایران دو راه بیشتر ندارد، یا باید به "مسئولیت های خود در قبال سایر کشورها" عمل کند و از منافع بازگشت به جامعه جهانی بهره مند شود، یا همچنان به خواست جامعه بین المللی بی اعتنایی کند و هزینه های فزاینده آن را بپردازد و با انزوای روز افزون ناشی از آن روبرو شود.

کلینتون همچنین با اذعان به دخالت آمریکا در امور داخلی ایران گفت : سیاست ما بدون تردید حمایت از آزادی و حقوق بشر درایران است و ما این کار را با مجهز کردن ایرانیان به تکنولوژی لازم برای ایجاد ارتباط با یکدیگر و توانایی ابراز نظر و دیدگاه های خود انجام داده ایم. ما همچنین اقدام دولت ایران را محکوم کرده ایم و به این اقدام ادامه می دهیم.

وزیر امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنرانی خود در این نشست با اشاره به سیاست های دولت باراک اوباما در قبال ایران مدعی شد: ما ابتدا با کوشش های تمام عیار، در تلاش های دیپلماتیک بین المللی به منظور تعامل با ایران فعالانه شرکت کردیم.

وی در ادامه در تضاد با سیاست خصمانه آمریکا علیه ایران گفت: ما با نشان دادن تمایل خود برای تعامل با ایران به گفتگوها نیروی تازه ای بخشیدیم، اما از سوی دیگر ایران با اقداماتش در واقع ماهیت خود را نشان داد، و سخت گیری و ناسازگاری هایش در واقع بیانگر به چالش کشیدن قوانینی است که همه کشورها خود را نسبت به آن پایبند می دانند.

کلینتون در ادامه در موضعی کهنه و غیر واقعی با اشاره به حکومت ایران مدعی شد: حکومت ایران به سمت تبدیل شدن به یک دیکتاتوری نظامی پیش می رود و مردم ایران به مرور زمان نسبت به "رخدادهای ناراحت کننده ای" که در کشورشان در جریان است، واکنش نشان خواهند داد.

کلینتون همچنین در حاشیه سخنرانی خود در شورای روابط خارجی آمریکا در برداشتی غلط از تحولات داخلی ایران و بدون توجه به واقعیتها ادعا کرد: "گمان نمی کنم شکی وجود داشته باشد که ایران در حال تغییر ماهیت به یک دیکتاتوری نظامی با نوعی پوشش ایدئولوژیک دینی است. سپاه پاسداران با همکاری بعضی رهبران دینی و سیاسی در حال گسترش نفوذ خود در این کشور است. فکر نمی کنم هدف انقلاب ایران این بود که جمهوری اسلامی به چنین چیزی تبدیل شود".