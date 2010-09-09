به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین اعلام نمایندگان فدراسیون فوتبال کره جنوبی، دیدار دوستانه اول ایران و کره جنوبی، روز یکشنبه ساعت 16:30 به وقت محلی -12 ظهر به وقت تهران - برگزار خواهد شد.

قرار است این دیدار در ورزشگاه جام جهانی برگزار شود اما مسئولان فدراسیون فوتبال کره جنوبی هنوز پاسخ قطعی در این مورد را اعلام نکرده اند و احتمال تغییر ورزشگاه وجود دارد. البته بنابر اعلام فدراسیون فوتبال کشورمان امکان تغییر زمان این دیدار نیز وجود دارد.

تیم فوتبال زیر 16 سال ایران خود را برای حضور در مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا که دوم تا شانزدهم آبان سال جاری در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود، آماده می کند. این تیم که قهرمان دوره گذشته این رقابت‌هاست در گروه B با تیم‌های سوریه، کره شمالی و عمان همگروه است.