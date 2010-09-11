بررسی سند توسعه هوافضا/ تدوین اساسنامه صندوق حمایت از مخترعان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی‌نژاد نوری با تاکید بر اینکه سند توسعه هوافضا یکی از موارد مهم سند توسعه علم و فناوری کشور است، اظهار داشت: تهیه این سند از سال 86 در پژوهشگاه هوافضا آغاز و بعد از تأیید در کمیسیون عتف به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارائه شد در این باره شورایعالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت که بخش اول سند را که شامل چشم‌انداز و سیاست‌های کلان است در خود شورا به تصویب برساند و راهبردها و برنامه‌های آن در شورایعالی عتف تصویب شود.

وی با بیان اینکه در چهل و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف حاصل کار گروهی که این سند را بازنگری کردند ارائه شد، اضافه کرد: دراین جلسه مقررشد ظرف حداکثر 2 هفته اعضای این کمیسیون نظرات خود را در این مورد ارائه کرده و در نهایت آنچه که تهیه می‌شود برای تصویب نهایی به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارائه ‌شود.

معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری تاکید کرد که در مورد کاربری محصولات فضایی و تعیین اهداف آن از دیگر دستگاههای فعال مانند شورایعالی فضایی نیز استفاده خواهد شد.

تدوین اساسنامه صندوق حمایت از مخترعان در مدت سه ماه

مهدی نژاد نوری از دیگر موارد مطرح شده در چهل و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری به الزمات اجرایی کردن لایحه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: به دلیل نقش و اهمیت این قانون، بررسی‌های مختلفی در دبیرخانه شورایعالی عتف در این باره انجام شده است.

وی افزود: الزامات اجرایی کردن لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان از آن جهت است که بعد از بررسی و ابلاغ لایحه از سوی شورای نگهبان بتوان ظرف مدت 3 ماه آیین‌نامه‌ها و اساسنامه صندوق حمایت از نوآوران و مخترعان را با مشارکت ذینفعان تدوین کرد و به تصویب شورایعالی عتف و هیئت وزیران رساند.

دبیر شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) پیش بینی کرد که با طی مراحل در سال 90 شاهد اجرایی شدن این قانون که می‌تواند نقطه عطفی در سرعت پیشرفت علوم و فناوری در کشور باشد، خواهیم بود.

ضرورت برگزاری جلسات شورای علوم حداقل چهار بار در سال

مهدی نژاد نوری از تعیین زمان تشکیل جلسه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پس از ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این زمان باید از سوی رئیس جمهوری و رئیس شورا تعیین شود.

وی با اشاره به حجم اموری که بر عهده شورایعالی عتف گذاشته شده و سیاستگذاری‌هایی که لازم است دراین باره انجام دهد بر ضرورت تشکیل جلسات شورا حداقل چهار بار در سال تاکید کرد.

معاون پژوهش و فناوری وزیرعلوم خاطرنشان کرد:‌ رئیس جمهوری اعلام کرده که بعد از ماه رمضان زمانی را تعیین می‌کند تا جلسه شورایعالی عتف به ریاست وی تشکیل شود.

در چهل و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری همچنین تاکید شد که برای اجرای دقیق نقشه جامع علمی کشور که در زمان حاضر در شورایعالی انقلاب فرهنگی مراحل تصویب خود را می‌گذراند برنامه عملیاتی اجرای آن به طور دقیق استخراج شود.