گوجه فرنگی پخته از بروز سرطان پروستات پیشگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، از دیر باز تحقیقات بسیاری بر روی خواص درمانی لیکوپن موجود در گوجه فرنگی در پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی و انواع سرطانها انجام شده بود.

اکنون گروهی از پژوهشگران مرکز علوم پیری دانشگاه "کیه تی" موفق شدند نقش گوجه فرنگی در پیشگیری از بروز سرطان پروستات را کشف کنند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "ما دریافتیم که یک رژیم غذایی غنی از گوجه فرنگی به ویژه گوجه فرنگی که همراه با دانه ها و پوست آن پخته شده باشد می تواند توسعه تومورهای پروستات و فاکتورهای التهابی مرتبط با فرایند توموری را کاهش دهد. در حقیقت تنها مصرف لیکوپن موجود در گوشت گوجه فرنگی کافی نخواهد بود."

این دانشمندان به منظور دستیابی به این نتایج، بر روی موشهای آزمایشگاهی اصلاح ژنتیکی شده، مراحل توسعه تومور پروستات انسان را شبیه سازی کردند.

سپس این حیوانات به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول به میزان 10 درصد از رژیم غذایی روزانه خود گوجه فرنگی پخته شده را دریافت می کرد و گروه دوم بدون رژیم غذایی غنی از گوجه فرنگی بود.

نتایج این تحقیقات نشان داد که مدلهای آزمایشگاهی گروه اول 11 تا 67 درصد بیشتر از موشهای گروه دوم زنده ماندند و تومور بسیار آهسته و به کندی مراحل تکامل خود را طی کرد.

همچنین حداکثر فعالیت آنتی اکسیدانی و حداقل سطح التهاب در این موشها مشاهده شد.

براساس گزارش کورییره دلا سرا، تومور پروستات پس از سرطان ریه دومین شکل رایج سرطان در میان مردان است.

علاوه بر گوجه فرنگی، تاکنون آزمایشات مختلفی بر روی نقش خوراکیهای دیگری از قبیل چای سبز (غنی از پلیفنولین آنتی اکسیدان)، سویا، انار و همچنین مواد غذایی چون ویتامین D و ویتامین E در پیشگیری از سرطان پروستات انجام شده است.