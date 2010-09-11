فیلم جدید پلاچیدو در ونیز بحث برانگیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از پایگاه خبری سینمای اروپا بستگان مامور پلیسی که در فیلم بر اساس داستانی واقعی به قتل رسیده بود با مصاحبه در مطبوعات ایتالیا نسبت به فیلم "والانزاسکا – فرشتگان شیاطین" معترض شدند.



از سوی دیگر پلاچیدو در نشست مطبوعاتی پس از نمایش فیلم گفت: مردم باید بدانند در سالهای گذشته در این کشور چه اتفاقاتی رخ داده است. اخلاق گرایی نادرست تمام کشور را زیر سلطه خود گرفته است. با خانواده‌های داغدار حوادث فعالیت ناشی از تبهکاران در ایتالیا همدردی می‌کنم. اما والانزاسکا تبهکاری که زندگی‌اش دستمایه این فیلم قرار گرفته بعدها دستگیر شد و به سزای اعمال خود رسید. او هنوز هم در زندان است. اما امروز در پارلمان ایتالیا کسانی نمایندگی مردم را بر عهده دارند که از والانزاسکا خطرناک‌ترند.



کیم روسی استوارت بازیگر اصلی فیلم برای ایفای نقش رناتو والانزاسکا سردسته یک گروه تبهکاری در میلان دهه هفتاد که به آدم ربایی، قتل و سرقت مسلحانه می‌پرداختند بارها در زندان به ملاقات والانزاسکا رفت. گروهی از بازیگران برجسته سینمای اروپا از جمله موریتز بلایبتروی آلمانی، پاز وگای اسپانیایی و والریا سولارینو و فیلیپو تیمی ایتالیایی در این فیلم به نقش‌آفرینی پرداخته‌اند.



پلاچیدو درباره شخصیت والانزاسکا در نشست مطبوعاتی فیلم گفت: راز آلودگی شخصیت والانزاسکا در زیبایی چهره‌اش نهفته است. علاوه بر آن مطبوعات و رسانه‌ها هم وجهی اساطیری به این تبه کار بخشیدند. والانزاسکا شخصیتی صمیمی و خوش قلب داشت که روی دیگران تاثیری مثبت می‌گذاشت.