بی حرمتی به قرآن نفرت آفرین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، یک مسئول در وزارت خارجه کویت ضمن محکومیت هتک حرمت قرآن کریم گفت: این اقدام با روح تسامح دینی منافات دارد.

وی افزود: این اقدام تعرض به شریعت ما و عامل جریحه دارشدن احساسات مسلمانان در سراسر دنیا است و باعث نابودی همه تلاشها برای تقویت گفتگوی تمدنها می شود.

این منبع تاکید کرد: وزارت خارجه کویت تحرکات گسترده ای را از طریق هئیت های نمایندگی اش در خارج کشور برای اعتراض به این موضوع آغاز کرده است.

وی تصریح کرد: این اقدام سبب از هم پاشیدگی جوامع بشری و افزایش افراط گرایی خواهد شد. سفیر ما درآمریکا از مقامات این کشور خواسته مانع این اقدام شوند.

وی افزود: نماینده کویت در سازمان ملل برای همکاری با گروه عربی و نمایندگان سازمان کنفرانس اسلامی برای اتخاذ گامهای عملی و هدفمند در ممانعت از تعرض و اهانت به مقدسات مامور شده است.

شایان ذکراست که یک کشیش در ایالت فلوریدا آمریکا در اقدامی توهین آمیز اعلام کرده که در سالروز حادثه 11 سپتامبر قرآن را آتش خواهد زد.