معرفی نمایندگان سینمای ونزوئلا، ژاپن و تایوان به آکادمی اسکار

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی "برادرها" ساخته مارسل راسکین،"مونگا" به کارگردانی نیو چنگ تسه از تایوان و "اعترافات" اثر تتسویا ناکاشیما از سوی ژاپن به آکادمی اسکار معرفی شدهاند.
فیلم "برادرها" داستان دو برادر ساکن حلبی آبادهای حومه کاراکاس پایتخت ونزوئلا را به تصویر میکشد که قصد دارند به فوتبالیستهایی حرفهای تبدیل شوند. این فیلم سه جایزه بهترین فیلم، فیلم برگزیده منتقدین و فیلم برگزیده تماشاگران جشنواره مسکو را به خود اختصاص داده است. "برادرها" ماه گذشته نیز موفق به دریافت جایزه فیلم برگزیده تماشاگران جشنواره فیلمهای آمریکای لاتین در لس آنجلس شد.
"مونگا" فیلمی گنگستری و سرشار از خشونت است که در اکران داخلی تایوان با استقبال فراوانی مواجه شد. فیلم به درگیریهای گروههای گنگستری درتایوان دهه 1980 میپردازد.
تتسویا ناکاشیما نیز با تریلر راز آلود و تاریک "اعترافات" نمایندگی سینمای ژاپن در اسکار بهترین فیلم خارجی را بر عهده دارد. این فیلم که ماه ژوئن گذشته در ژاپن اکران شد و فروش خوبی هم داشت داستان یک زن معلم دبیرستان را روایت میکند که دختر دو سالهاش توسط سه تن از شاگردانش به قتل میرسد. در ادامه این زن انتقام قتل فرزندش را از همه شاگردان کلاس میگیرد.
سه کشور ونزوئلا، ژاپن و تایوان نمایندگان خود برای رقابت در جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را معرفی کردند.
