مایکل کین در "جزیره اسرار آمیز" بازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امپایر آنلاین، به این ترتیب مرحله انتخاب بازیگر فیلم "جزیره اسرار آمیز" به کارگردانی برد پیتن به مراحل پایانی خود نزدیک می شود.



پیتن که اخیرا کارگردانی اقتباسی دیگر از آثار ژول ورن نویسنده فرانسوی قرن نوزدهم یعنی "سفر به اعماق زمین" را به پایان رسانده بود پیش از این دووین جانسن و جاشهچرسون بازیگران فیلم قبلی را برای بازی در جزیره اسرار آمیز برگزیده بود.



فیلمبرداری نسخه جدید جزیره اسرار آمیز از ماه آینده در جزیره هاوایی و ایالت کارولینای شمالی آغاز خواهد شد. برخلاف انتظار کین سالخورده قرار است نقشی پر تحرک را در این فیلم بر عهده گیرد.



مایکل کین اخیرا در فیلم های برجسته ای چون "شوالیه تاریکی" ،‌"آغاز" و "هری براون" به نقش آفرینی پرداخته است.

