تغییر تعرفه کدهای خدماتی چهار رقمی/ تماس با کدهای 096 دیگر رایگان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شاهی با بیان این خبر افزود: براساس آیین نامه جدید واگذاری کدهای خدماتی که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصویب شده است تماس با کدهای خدماتی چهاررقمی که با 096 آغاز می شود از این پس رایگان نخواهد بود.

وی اضافه کرد: براساس آیین نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تماس با کدهای خدماتی از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور برابر با 373 ریال و از طریق همراه اول در سراسر کشور برابر با 521 ریال در نظر گرفته شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تمامی کدهای خدماتی مخابراتی واگذار شده و کدهایی که از این پس واگذار می شود را در چارچوب آیین نامه ای در دست ساماندهی دارد.

براین اساس این سازمان اقدام به تشکیل کمیته ای درهمین رابطه کرده که بر اساس آیین نامه مصوب کمیسیون اقدام خواهد کرد.



بر اساس آیین نامه مذکور سازمان تنظیم مقررات موظف شده تمامی کدهای خدماتی واگذار شده قبلی را نیز در چارچوب این آیین نامه ساماندهی کند.