مصلی المهدی بیرجند 25 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، با ارتقاء شهر بیرجند به مرکزیت استان خراسان جنوبی و برگزاری مراسم مختلف مذهبی از جمله نمازعید فطر با حضور بیش از 50 هزار نفر از نمازگران، همواره ضرورت تسریع در اجرای پروژه بزرگ مصلی المهدی این شهر را خاطر نشان می کند اما به واقع عملیات اجرایی این پروژه از سال 86 جامعه عملی به خود پوشانده است.

علی رغم گذشت بیش از 10 سال از اقدامات اولیه پروژه بزرگ مصلی المهدی (عج) بیرجند، کمبود اعتبارات پیشرفت عملیات اجرایی آن را با کندی مواجه کرده است.

پروژه مصلی بیرجند در زمینی به مساحت 15 هکتار در حاشیه دانشگاه صنایع و معادن این شهر واقع شده و 20 کاربری در نقشه جامع آن لحاظ شده است.

این پروژه شامل مسجد، حوزه علمیه خواهران و براداران، دارالقرآن، مجموعه فرهنگی، ستاد مصلی، دفتر امام جمعه، باند فرود هلیکوپتر، مهمانسرای اقامتی، اداری، پارک کودک، وضوخانه، سالن ورزشی، پارکینگ، تاسیسات، بازار، فضاهای نمایشگاهی، فضای سبز، فضای تقسیم فضای ارتباطی، صحن ذخیره، پارکینگ تشریفاتی و نگهبانی است.

فضاهای پیش بینی شده در این پروژه مذهبی شامل شبستان و دارالقرآن، فضای فرهنگی شامل کتابخانه، سالن اجتماعات، نمایشگاه، فضای آموزشی شامل کلاس های آموزشی، فضای خدماتی شامل امانات و تاسیسات و فضای اداری می باشد که فاز اول آن مشتمل بر احداث شبستان مسقف، سرویس های بهداشتی، حصارکشی، احداث ساختمان سرایداری خواهد بود.

مدیر اجرایی طرح مصلی بیرجند صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه عملیات ساخت این طرح از شهریور 86 در زمینی به مساحت 15هکتار آغاز شده است ، گفت : فاز اول مصلی بزرگ المهدی بیرجند شامل شبستان، سرویسهای بهداشتی، وضوخانه، حصارکشی و ساختمان سرایداری 40 تا 100 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

اسماعیلی هزینه اجرای این طرح را 18 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود : تاکنون 30 میلیارد ریال هزینه شده و 150 میلیارد ریال دیگراعتبار نیاز دارد.

وی از مردم خواست کمکهای نقدی خود را به بانک صادرات شعبه غدیر به شماره حساب 13983772 وبانک ملت شعبه منتظری بیرجند بنام مصلی بزرگ المهدی واریز کنند.

مصلی بزرگ المهدی بیرجند هرساله میزبان نمازگزاران عید فطر است.