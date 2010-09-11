مهلقاجام بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان برنامه‌های خود پیش از حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو، گفت: هفته آینده برای اولین بار راهی مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان در لهستان می‌شوم. هیچ شناختی از رقیبانم در مسابقات دانشجویان جهان ندارم و برای اولین بار راهی این رقابتها خواهم شد.

وی با ابراز رضایت از پیگیری تمریناتش با "لازلو" افزود : من به تمام برنامه های مربی خارجی ام اعتماد کامل دارم و بعد از مسابقات دانشجویان جهان تا گوانگجو در ایران مانده و تنها با برنامه مربی‌ام تمرین می کنم.

تیرانداز المپیکی کشورمان با بیان اینکه از عملکرد خودش راضی نیست، ادامه داد: یک انسان با توجه به روحیاتش در هر شرایطی از عملکرد خودش راضی نیست و من هم از این مسئله جدا نیستم. هرچند در این یک سال تلاش زیادی برای موفقیت در مسابقات جهانی و کسب سهمیه المپیک لندن داشتم اما برای رسیدن به هدفم باید تلاش بیشتری کنم.

وی تصریح کرد: حضورم درگوانگجو قطعی نیست اما هنوز تا المپیک لندن دوسال فرصت باقی است و نمی‌دانم آیا تا آن زمان جام بزرگ نماینده ایران در المپیک است یا اینکه فرد دیگری به جای من به این رقابت‌ها می‌رود.

جام بزرگ با بیان اینکه کارم در المپیک لندن بسیار سخت است، گفت: اما اگر خودم راهی مسابقات شوم شناخت نسبی خوبی از حریفانم دارد. در رقابت‌های جهانی آلمان همه برترین‌های جهان حضور داشتند و میدان خوبی برای شناخت آنها بود.

تیرانداز تفنگ بادی کشورمان خاطرنشان کرد: امکانات و تجهیزات ما برای رسیدن به نقطه ایده آل فرصت می‌خواهد هرچند که با تلاش فدراسیون در یک سال بسیاری از تجهیزات ما پیشرفت کرده است.

وی با بیان اینکه کسب مدال المپیک تنها یکی از آرزوهایش است، افزود: بزرگترین آرزویم در تیراندازی کسب نمره کامل است. خودم به آن می‌گویم 436+109 یعنی در مسابقه مقدماتی تمامی تیرها به بالاترین امتیاز بخورد و در فینال هم بتوانم از هر 10 تیرم امتیاز کامل بگیرم. هیچ تیراندازی تا این زمان چنین رکوردی نزده و تنها در این صورت از خودم رضایت دارم.

مهلقا جام بزرگ تیرانداز 18 ساله کشورمان دانشجوی سال اول رشته فیزیک دانشگاه بوعلی سینای همدان است. وی مردادماه سال جاری در مسابقات قهرمانی جهان موفق به کسب اولین سهمیه تیراندازی ایران در المپیک لندن شد . این تیرانداز جوان هفته آینده برای اولین بار تیم تیراندازی کشورمان را در مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان در لهستان همراهی می‌کند.وی یکی از شانس های مدال تیم دانشجویان کشورمان محسوب می شود.