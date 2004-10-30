به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر؛ كتاب «شب هاي بي مهتاب »حاصل نوزده ساعت مصاحبه با آزاده سرافراز سرهنگ شهاب الدين شهبازي و تدوين محسن كاظمي است توسط انتشارات سوره مهر به بازار آمد.

اين كتاب در ده فصل با عناوين :« ژاندارم انقلابي »كه اشاره به دوران كودكي و مبارزات شهبازي در قبل از انقلاب دارد. فصل دوم : «نوار مرزي »كه بازگو كننده نا آراميهاي قبل از جنگ و آغاز جنگ وشروع دوران اسارت است . فصل سوم: «به رنگ زرد» ، اشاره به اعتصاب غذا در اسارت دارد. فصل چهارم :عزاداري ايام محرم و مقاومت در برابر شكنجه ها به نام « بوي عنبر»،فصل پنجم : «كمپ افسران» در مورد تشكلهاي علني وسري مي باشد.فصل ششم : « جنگ رسانه اي »،فصل هفتم با عنوان «در دل دشمن و ضد انقلاب»،فصل هشتم :«راه گوارا»، فصل نهم:« ماندگاري » ، فصل دهم :« پا يان شب سيه » و در انتهاء با اسناد و عكس به پايان مي رسد.

بر اساس اين گزارش دربخشي از كتاب شب‌هاي بي مهتاب مي‌خوانيم :« ...در آن لحظه غرور خود را خرد شده مي ديدم .باور كردني نبود؛ من! شهبازي ! گرفتار دشمن شده بودم . آن لحظه تلخ ترين و ناراحت كننده ترين لحظه عمرم بود. 25 آبان ماه هوا گرگ وميش بود،صداي جروبحث عراقي ها مرا از شوك در مي آورد، آنها با هم اختلاف پيدا كرده بودند كه ما را با خود ببرند يا بكشند و خود را خلاص كنند....»

گفتني است كتاب « شب هاي بي مهتاب » در 251 صفحه و با شمارگان 2200 نسخه و قيمت 1600تومان توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.