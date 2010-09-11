شب شیدایی گروه کامکارها در برج میلاد

به گزارش خبرنگار مهر، بخش نخست این کنسرت که در دو شب پنجشنبه و جمعه در دو نوبت برگزار شد به اجرای قطعات فارسی در دستگاه همایون و اصفهان اختصاص داشت، اجرای تصنیف "سرخوشان عشق" به آهنگسازی پشنگ کامکار و آواز بیژن کامکار بر اساس شعر مولانا آغازگر اولین اجرای این گروه موسیقی بود، تصنیف "گلبانگ رود" به آهنگسازی ارسلان کامکار برمبنای شعری از حافظ، تکنوازی کمانچه اردشیر کامکار، تصنیف "یارمرا"و تکنوازی عود ارسلان ادامه پیدا کرد؛ پایان بخش قسمت اول این کنسرت تصنیف "ساقیان" از ساخته های هوشنگ کامکار بود. این بخش با تکنوازی سنتور و سه تار پشنگ و قشنگ کامکار همراه بود.

پس از 30 دقیقه آنتراکت ،بخش دوم این کنسرت که به اجرای قطعات موسیقی کردی اختصاص داشت در دستگاه ماهور آغاز شد؛ قطعه "وه ره یارم" به آهنگسازی ارسلان کامکار براساس شعری از "همین" آغاز گر بخش دوم کنسرت گروه موسیقی کامکارها بود بخش دوم از کنسرت این گروه با قطعات "خان نه میری" (فولکلور کردی سنندجی ، کرمانشاهی ، لری) ،" نه لوه ی گه نم خه ری" (فلکلور لری)،"ده سره به له نگه ر"،"ئاواتی دووری" و "مال و مینم" ادامه پیدا کرد؛ پایان بخش نخستین کنسرت این گروه موسیقی اجرای قطعه فلکلور کردی "همه نارهمه نار" با تنظیم بیژن کامکار بود که با استقبال حاضرین در مرکز همایش های برج میلاد مواجه شد.

بیژن کامکار نوارنده "دف و آواز"، ارسلان کامکار نوازنده "عود و آواز"،مریم ابراهیم پور و صبا کامکار "همخوان"،پشنگ و اردوان کامکار"سنتور"،ارژنگ کامکار "تنبک"،اردشیرکامکار"کمانچه"،قشنگ کامکار "سه تار"،نیریز کامکار"تار" و صبا کامکار "دف" از جمله نوازنده های این گروه موسیقی بودند که به سرپرستی هوشنگ کامکار به روی صحنه رفتند.

درحاشیه

*کنسرت بدون تاخیر و با استقبال خوب مخاطبان آغاز شد.

*حضور دوباره بیژن کامکار پس از طی کردن دوران بیماری شور و انرژی زیادی در بین اعضای این گروه موسیقی ایجاد کرده بود.

*صدابرداری این برنامه مناسب نبود و صدا به خوبی در همه قسمتهای سالن شنیده نمی شد و این نکته ای بود که جمعیت غلاقمند به گروه کامکار در زمان استراحت بین دو پارت درباره آن صحبت می کردند.

*پس از اجرای قطعه اول در بخش موسیقی کردی در نخستین شب کنسرت ،بیژن کامکار ضمن خوش آمد گویی، از حاضرین در سالن خواست که به احترام ماه مبارک رمضان و نزدیک شدن به زمان اذان مغرب دو دقیقه سکوت کنند.