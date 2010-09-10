محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: رقابت‌های جهانی مسکو یک میدان سخت برای کشتی ما بود و تیم ما توانست با کسب دو مدال طلا رکورد خوبی را در مسابقات از خود بر جای بگذارد.

وی ادامه داد: سوریان و امیر علی اکبری با کسب مدال طلا در این رقابت‌ها عملکرد بسیار خوبی داشتند و توانایی‌های بالای خود را نشان دادند. آنها می توانند با ادامه این روند در رقابت‌های المپیک لندن نیز موفق باشند.

بنا تصریح کرد: از امید نوروزی در وزن 60 کیلوگرم انتظار بیشتری داشتم. او توانایی کسب یک مدال خوشرنگ را داشت. بهرحال نوروزی جوان است و باید از این میدان تجربه لازم را کسب کرده باشد.

وی افزود: در اوزان 66 و 120 کیلوگرم سعید عبدولی و محمد قربانی نخستین تجربه حضور در رقابت‌های جهانی را پشت سر می گذاشتند و باید با حضور در چنین میادینی برای آینده آماده شوند.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی تاکید کرد: در وزن 84 کیلوگرم نعمت‌پور یکی از امیدهای اصلی ما برای کسب مدال بود. بهرحال او با قرعه‌ای نامناسب روبه‌رو شد و برای دفاع از ارزش‌های ایران اسلامی که از هر چیزی مهمتر است، نتوانست صاحب مدالی شود.

وی در ادامه تاکید کرد: در وزن 74 کیلوگرم مهدی محمدی اصلا در حد انتظار ما ظاهر نشد و نتوانست توقعات را برآورده کند.

دارنده مدال نقره جهان در مورد ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی در بازی‌های آسیایی گوانگجو اظهار داشت: حدود 60 روز تا این مسابقات فرصت داریم اما آنچه مسلم است در وزن 55 کیلوگرم حمید سوریان ما را همراهی می کند. احتمالا در اوزان 60 و 66 کیلوگرم تغییراتی در ترکیب تیم ملی خواهیم داشت. در وزن 74 کیلوگرم نیز فرشاد علیزاده در مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی به روی تشک می رود.

وی ادامه داد: در وزن 84 کیلوگرم با توجه به حادثه‌ای که برای نعمت پور در مسابقات جهانی پیش آمد احتمالا وی را برای بازیهایی آسیایی انتخاب می کنیم. در وزن 96 کیلوگرم بابک قربانی در این مسابقات شرکت می کند. در وزن 120 کیلوگرم نیز از میان امیرعلی اکبری و بشیر باباجانزاده یک نفر به رقابت‌های گوانگجو اعزام می شوند.

بنا در پایان خاطر نشان کرد: البته این تفکر فعلی کادر فنی است و ممکن است با توجه به شرایط کشتی گیران در چهار مرحله اردوی پیش رو نفرات تغییر کنند اما در نهایت هدف ما از حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو کسب مدال طلا پس از 12 سال است.

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای 15 تا 17 شهریورماه در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار شد و تیم ایران با کسب دو مدال طلا توسط حمید سوریان و امیر علی اکبری در اوزان 55 و 96 کیلوگرم با رقابتی نزدیک و میلیمتری با پنج تیم در جایگاه هشتم دنیا ایستاد.