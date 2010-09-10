اولین جشنواره ادبی و هنری نماز در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیز زاده گرجی شامگاه پنج شنبه در جلسه ستاد برگزاری این جشنواره در ساری افزود: در راستای اجرای تفاهم نامه با اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران اولین جشنواره ادبی و هنری نماز در تمام مراکز کانون استان با برگزاری نمایشگاهی از آثار ارسالی از سوی مخاطبان در سه امام زاده مازندران به اجرا در می آید.

وی تصریح کرد: در بخش هنری، جشنواره با ارسال نقاشی و خوشنویسی ویژه اعضای کودک و نوجوان در نمایشگاه به اجرا درآمده و داوری می شود.

گرجی با بیان اینکه در بخش ادبی جشنواره شعر وداستان مورد توجه قرار می گیرد، یادآور شد: این رقابتها ویژه مربیان و اعضای کودک و نوجوان است که در این بخش مخاطب می تواند حداکثر سه اثر را ارسال کند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران خاطر نشان کرد: نمایشگاه آثار ادبی و هنری نماز در امام زاده عباس ساری، امام زاده قاسم بابل و امام زاده ابراهیم آمل برگزار می شود.

وی افزود: نفرات برتر هر رشته در هر گروه سنی سه نفر معرفی و تجلیل می شوند.

گرجی اظهارداشت: جمع کل نفرات برتر در هر امام زاده 24 نفر و در مجموع در سه امام زاده 72 نفر تعیین می شوند.

عزیززاده گرجی در پایان از برگزاری مسابقه مفاهیم قرآن وجدول قرآنی ویژه مخاطبان کانون پرورش فکری در سطح استان با همکاری اداره کل اوقاف وامور خیریه خبر داد و بیان داشت: به زودی سوالات مربوط با این مسابقات تهیه وتکثیر وتوزیع می شود.