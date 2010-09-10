به گزارش خبرگزاری مهر، امیر طالبی با اشاره به امضای 6 یادداشت تفاهم در اجلاس یاد شده بین وزرای بازرگانی دو کشور افزود: یادداشت تفاهم و سند همکاری در زمینه گمرک، خواهرخواندگی بندر شهید رجایی و بندر کلمبو و یادداشت تفاهم شناسایی گواهی نامه دریانوردی در این اجلاس امضا می شود.

وی اظهار داشت: در این اجلاس نیز تفاهم نامه علمی، فرهنگی و هنری، استاندارد و تفاهم نامه نهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و بازرگانی بین ایران و سریلانکا به امضا خواهد رسید.

سرپرست دفتر بازرگانی آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران ، ارتقا و رشد تجارت ایران و سریلانکا، مشارکت در برگزاری نمایشگاه های بین المللی و بازرگانی در دو کشور، توسعه روابط دریایی، بندری و کشتی رانی و اجرای طرحهای خدمات فنی و مهندسی را از جمله اهداف برپایی نهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و بازرگانی ایران و سریلانکا ذکر کرد.

وی همچنین از برگزاری نخستین نشست تخصصی در زمینه حمل و نقل دریایی ایران و سریلانکا در سه ماه آخر سال میلادی جاری در کلمبو خبر داد.



نهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و سریلانکا از 22 تا 24 شهریور ماه با حضور مهدی غضنفری وزیر بازرگانی ایران در کلمبو برگزار خواهد شد.



